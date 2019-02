Exigen a Función Pública responder por omisión de bienes en declaración patrimonial

Ciudad de México— La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe aclarar los criterios que utiliza para omitir información en las declaraciones patrimoniales, planteó el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Lo anterior luego que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó al director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP de reservar información de un penthouse que posee en Houston.

"La Función Pública tiene que explicar en este momento, con absoluta claridad y puntualidad, cuál es el procedimiento y los criterios que está tomando para discriminar cierta información y para no hacerla pública", señaló.

El legislador reprochó que el Gobierno federal ocultara información de una Secretaria de Estado y no descartó que existan más casos, lo cual, dijo, sería lamentable.

"Lo que es un hecho es que el Gobierno ocultó información sobre la declaración patrimonial de la Secretaria de Gobernación, y la Secretaría de la Función Pública debe de ser exhaustiva en su explicación porque sería muy lamentable que nos siguiéramos enterando de otros funcionarios que están en la misma situación", expresó.

Castañeda pidió a la SFP aclarar si hubo omisiones o dolo en ocultar esa información de Sánchez Cordero.

Dijo que en la Comisión Anticorrupción que preside ya existen un par de iniciativas relacionadas con el formato de la declaración "3 de 3".

"En este mismo periodo, la Comisión analizará y espero que dictamine estas iniciativas que plantean que la declaración patrimonial, de conflicto de interés y la declaración fiscal sean públicas y obligatorias", apuntó.

Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del PRD, pidió a la SFP que señale a los responsables de no hacer pública la totalidad de la información que declaró la Secretaria de Gobernación y que se finquen responsabilidades.

"Me parece importante que se aclare, que haya responsables de por qué no se subió y que el Gobierno nos diga de quién fue la culpa y nos diga por qué no se pudo poner en internet la declaración de bienes de la Secretaria de Gobernación", dijo.

Xóchitl Gálvez, secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado, enfatizó que es responsabilidad del servidor público subir su declaración patrimonial y decidir qué es o no público.

"La Función Pública no sube tu declaración. Tú la elaboras, tú la subes, te pide una cantidad de información tremenda de ti, de tu esposo y de tus hijos. Todos los que hemos hecho una declaración, ahí te dice si quieres hacerlo público o privado. Yo creo que en el fondo en el partido Morena ven mal a los ricos y ellos mismos se ponen la traba de qué declaran o no", apuntó.