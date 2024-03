Exige Morena compromiso público a moderador de debate

Ciudad de México.- Mario Delgado, líder nacional de Morena, demandó al periodista Manuel López San Martín, moderador del primer debate presidencial, un compromiso público de que no le ganarán "sus fobias y rencores" durante el ejercicio.

"Lo menos que esperaremos es un compromiso público por parte del señor San Martín de que se modere..., que no le van a ganar sus filias, sus fobias, sus odios, sus rencores..., y trate de ser el protagonista del debate", dijo el dirigente tras anunciar que mañana presentarán al Instituto Nacional Electoral (INE) su petición de quitar al periodista.

"Tenemos dudas de que vaya a hacer un trabajo profesional; que no trate de robarse el show; que no trate de ser el protagonista o, peor aún, que se convierta en un instrumento de la derecha para tratar de desviar el curso del debate".

Delgado afirmó que la queja que están promoviendo contra el periodista se debe a que muestra una gran aversión hacia Morena, el Gobierno y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Cómo confiar en que de repente va a llegar (Manuel López San Martín) al debate y se va a saber moderar, cuando en su ejercicio diario de periodismo o de opinólogo pues muestra un gran sesgo en contra de nuestro movimiento".

Califica a Xóchitl como candidata pobre

Por otro lado, se refirió a Xóchitl Gálvez como la candidata pobre de la oposición.

"Digo pobre porque ella se queja de que Alito y Mako Cortés, pues ya le Birlaron la lana.

"Se queja de que no le dan dinero para su campaña, pues qué esperaba si es Alito Moreno y es Marko Cortés, pues ni modo que dieran dinero de su partido, pues no es negocio para ellos. Aquí no hay sorpresas, hay sorprendidas que ya la dejaron sin dinero".