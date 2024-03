Debate se centrará en propuestas, no en candidatas: Máynez

Ciudad de México.- A menos de dos semanas del primer debate presidencial, Jorge Álvarez Máynez, abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que su participación se centrará en sus propuestas, no en las otras candidatas.

Tras su encuentro con campesinos en Loreto, Zacatecas, en entrevista con medios sostuvo que tratará de que sea un debate de altura.

"Sobre a quién me centraría en el debate, me voy a centrar en las propuestas, en las ideas, en las causas. Nosotros tenemos todavía mucho que ganar en el espacio de la opinión de las personas. En la última encuesta que revisamos, la mitad de las personas no han decidido su voto y yo voy a hablar con esas personas", dijo.

"Las personas que ya están determinadas en una de las opciones políticas merecen mi respeto, voy a tratar de hacer un contraste con lo que representen, pero tenemos un gran campo de oportunidad en las personas que siguen pensando y evaluando por quién votar el próximo 2 de junio".

El abanderado se pronunció porque haya más debates con el objetivo de que así la ciudadanía tome una decisión más informada.

"Pues estoy desarrollando las propuestas, los temas. Yo he dicho que vamos a llevar al debate causas, ideas, agenda, propuestas, altura política y estamos listos, la verdad. Yo pienso que debería de haber más debates, más contraste de ideas, que es insuficiente que llevamos un mes de campaña y no hayamos tenido ni un solo debate.

"Me parece que ya le urge a las personas tener esa posibilidad de comparar, de contrastar y ojalá que tengamos un ejercicio que le brinde a las personas, a las ciudadanas, a los ciudadanos herramientas para decidir", consideró.

Sobre que MC es esquirol de Morena, aseguró que la coalición que representa Xóchitl Gálvez promueve estas ideas y nuevamente pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea sacado de este proceso electoral.

"La candidata que va por los partidos que promueven esa idea es un desastre, lleva un año en campaña y no ha subido un punto. Su lógica de confrontar al presidente... ya hasta los grupos de interés de poderes fácticos que apoyaban ese discurso la han abandonado, yo creo que ha sido una estrategia equivocada la que plantearon.

"Yo lo que he dicho es que yo no quiero meter al presidente en la boleta, que yo compito contra dos candidatas y quiero que me comparen con esas dos candidatas. El presidente no está en campaña, él ya fue electo, ya tuvo su oportunidad y creo que ahora nos toca a nosotros protagonizar esta contienda", añadió.