Arropa AMLO a Vocero: 'no actúa por su cuenta'

Ciudad de México.- Tras acusar que existe una campaña en su contra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arropó este martes a su Vocero, Jesús Ramírez Cuevas, al advertir que no actúa por su cuenta.

Durante la mañanera, el Mandatario defendió al funcionario, a solo unos días que el empresario Ricardo Salinas Pliego amenazó con demandarlo por difundir documentos relacionados con los litigios que mantiene con el SAT.

"Últimamente han aceptado una campaña muy fuerte, no por eficiente, sino por escandalosa y calumniosa contra Jesús. Creo que es el momento de plantear que es una gente íntegra, honesta, con convicciones, que nos ayuda mucho en la transformación y que tampoco actúa por su cuenta, para que se le quiera echar la culpa a él, no.

"Aquí participamos todos, hay una dirección horizontal, colectiva y yo soy el responsable", advirtió.

Antes de abordar el tema, el Jefe del Ejecutivo pidió a Ramírez Cuevas que se acercara al estrado y, una vez junto a él, le expresó su "confianza y solidaridad".

"Es un servidor público con convicciones, lo conozco desde hace muchos años, él siempre ha estado luchando por causas justas, desde hace años, es una persona honesta, incorruptible, es constructor del movimiento de transformación, me ayudó muchísimo cuando había un bloqueo informativo y teníamos nosotros que comunicarnos con la gente y lo hacíamos plaza por plaza", expresó.

López Obrador recordó que, cuando estaba en la Oposición, Ramírez Cuevas se encargó de dirigir el periódico Regeneración, que se convirtió en el órgano informativo de Morena.

"Llegó a ser el periódico más leído de México y nunca lo dijimos, porque era el tiempo en que queríamos pasar desapercibidos, cuando queríamos que nos dieran por muertos, políticamente, hablando, para que avanzáramos en nuestro trabajo de concientización, de lo que llamamos la revolución de las conciencias, y ese periódico se leía muchísimo", señaló.

El pasado 22 de marzo, Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, acusó al Gobierno federal y, en particular al vocero presidencial de violar la ley, por difundir documentos sobre los litigios que mantiene con el SAT, ante el poder judicial, por adeudos fiscales de 63 mil millones de pesos.

"Oye Jesús Ramírez, alias el #Bañagatos ¿Sí sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo?", cuestionó.

"Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es 'asunto público'. No, hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir".

Las criticas de Salinas Pliego contra el funcionario se han intensificado en los últimos meses, a la par de las tensiones entre el empresario y el Presidente por el cobro de impuestos y un campo de golf en Huatulco.