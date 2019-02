Exhibe gobierno anomalías de estancias

El gobierno federal denunció este miércoles que fue necesario reducir el presupuesto de las estancias infantiles luego de que se detectaron irregularidades en la afiliación, capacitación a responsables, otorgamiento de subsidios y reglas de operación.

Al justificar el recorte presupuestal, la Presidencia refirió que no se dio cobertura a la población para la que fueron creadas, la asignación se realizó con criterios arbitrarios, se aplicaron cobros no permitidos y existían débiles controles en el ejercicio de los recursos asignados.

Según las revisiones, en algunos casos incluso se detectaron "redes" de estancias o algunas que registraban "niños fantasma" para recibir más dinero.

"Por ejemplo, se tiene comprobado que muchas estancias fueron asignadas como resultado de la discrecionalidad de funcionarios públicos", indica.

"Incluso, una sola persona llegó a contar con 'redes' de estancias, en ocasiones con la intervención de personas allegadas. El Gobierno federal pagaba subsidios por niños fantasma, niños inexistentes o que simplemente nunca asistieron a recibir el servicio".

Con base en información de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a 2018, la Presidencia reveló que la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) debió afiliar estancias que cumplieran requisitos, pero no acreditó la admisión de 319 de ellas en 2017 ni que hubieran cumplido con la norma.

De acuerdo con el reporte, tampoco se priorizaron las localidades con las mayores desventajas en su situación geográfica, económica y social, ni se acreditó la impartición de capacitación básica, inicial y complementaria, aun cuando reportó la capacitación de 22 mil responsables de estancias.

Por otro lado, en 2017, se otorgaron subsidios a 9 mil 399 estancias infantiles, pese a que no acreditó que los responsables cumplieran los criterios y requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

En consecuencia, refiere, no se garantizó que el personal contara con las capacidades requeridas para otorgar los servicios, ni que los inmuebles fueran adecuados para la atención, cuidado y seguridad de niñas y niños.

"Tampoco acreditó el Convenio de Concertación de 659 estancias, es decir, el 7 por ciento de las 9 mil 399 que operaron y debieron suscribirlo", señala.

"El Convenio de Concertación es el instrumento mediante el cual se formaliza la entrega de los subsidios".

Según el documento, Sedesol no acreditó que el 62.8 por ciento de personas incorporadas en 2017 --95 mil 179 usuarios-- cumplieran los requisitos para recibir el subsidio a madres, padres y tutores.

Agregó que, en total, en ese año se entregaron subsidios a 310 mil 968 personas.





El cambio

El Gobierno federal informó que las estancias infantiles adscritas a la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) seguirán ofreciendo respaldo a madres y padres a través de una nueva estrategia.

En este esquema, el dinero será entregado a los padres de familia y no a las estancias.

El subsidio será de mil 600 pesos bimestrales por cada niño de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 3 años, y mil 600 pesos bimestrales por cada niño indígena de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.

El programa pagará 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niño con discapacidad, de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.

Se aclaró que los niños que actualmente estén registrados en el padrón seguirán recibiendo el apoyo aunque tengan más de 3 años.

Los apoyos económicos sólo serán entregados a las familias que no cuenten con seguridad social, pertenezcan a comunidades indígenas y que vivan en zonas con altos niveles de violencia.