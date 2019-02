Evalúa CFE transferir ductos a Cenagas

Ciudad de México— La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo de Manuel Bartlett, está evaluando la transferencia de sus ductos de gas natural al operador estatal Cenagas, renunciando a su posición dominante en el mercado y creando una red integrada de gasoductos, según fuentes cercanas al sector.

De acuerdo con fuentes consultadas por S&P Global Platts, el consejo administrativo de CFE ha hecho de este plan una prioridad para disminuir su exposición financiera, por lo que el Cenagas está evaluando cómo integrar las tuberías de CFE en su red.

"Esto podría significar el final de la estrategia de ductos de CFE y el surgimiento de CFEnergía como el gran jugador en el espacio de comercialización de gas de México", dijo una fuente a Platts.

Actualmente, los precios del gas natural de la cuenca de Waha en Texas se encuentran en 0.70 dólares por MBTU, por lo que CFEnergía podría estar comprando gas en precios extremadamente bajos.

La empresa comercializa actualmente más de la mitad de la demanda de gas de México y prácticamente no consume ya gas de Petróleos Mexicanos. Incluso, CFE le vende gas a la petrolera.

También controla más de 7 mil 800 kilómetros de tuberías en operación o en construcción, incluyendo varios ductos clave que alimentan a México. Estos incluyen el ducto submarino del sur de Texas-Tuxpan, de IEnova y TransCanada y el sistema Waha- Guadalajara, de Fermaca, ambos previstos para estar en servicio este año.

Si la transferencia se hace siguiendo las reglas de acceso abierto, la adquisición por parte de Cenagas de los ductos de CFE dará un impulso significativo al sector del gas de México y la liberalización del mercado, dijeron fuentes a S&P Global Platts.

De acuerdo con Platts Analytics, la nueva administración de CFE, liderada por Bartlett, no quiere continuar pagando miles de millones de dólares en cargos de demanda fija por la duración restante de sus contratos de capacidad de ductos.

La firma especializada en temas energéticos consideró que es una preocupación que CFE esté realizando pagos de capacidad fija en tuberías suspendidas debido a problemas sociales y de permisos, como los casos de Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, ambos de TransCanada, que no tienen una fecha oficial de entrada.

De acuerdo con fuentes, CFE incluso está considerando solventar sus necesidades de gas a través de Pemex.

"Si la capacidad del gasoducto de CFE se integra con el sistema Cenagas de una manera similar a la forma en que se integró la red de Pemex, el resultado podría beneficiar enormemente a México", dijo una fuente a Platts.

Sin embargo, aún no se ha determinado exactamente cómo se integrarán los activos de transmisión de gas de CFE con Cenagas.