'Es más derecho Zambada que abogado de García Luna', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Jesús Reynaldo Zambada García, "El Rey", resultó ser más derecho que el abogado de Genaro García Luna, quien lo acusó de haber recibido del narcotraficante 7 millones de dólares para su campaña presidencial en 2006.

"Estamos hablando de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país, es no sólo la delincuencia organizada, sino la delincuencia de cuello blanco entrelazada, nutrida, alimentada mutuamente. Lo de ayer es una muestra clara el quererme involucrar este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada", comentó López Obrador en conferencia.

Ayer, el "El Rey" Zambada negó en la Corte federal de Brooklyn haber entregado siete millones de dólares en 2006 para la primer campaña presidencial del ahora mandatario federal.

Cuestionado por César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna, el capo del Cártel de Sinaloa dijo que él solo dio dinero a Regino, en referencia a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública durante la Jefatura de Gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal.

Ante el jurado, De Castro le inquirió por qué no recordaba que en 2013 había dicho a los fiscales estadounidense que había entregado siete millones de dólares para la campaña electoral del actual Presidente de México.

"El Rey" dijo que no, que él no había declarado eso, pero que sí había entregado un soborno a Regino y que "era dinero para una campaña".

Ante la reticencia del capo a hablar del tema, De Castro tomó unos papeles para mostrar la declaración de 2013, pero la Fiscal Saritha Komatireddy objetó la intención del litigante, el Juez Brian Cogan llamó a las partes y el defensor de García Luna ya no insistió en el tema.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, López Obrador dijo que el abogado de García Luna forma parte de la mafia del poder que llevó al ex titular de Seguridad a convertirse en un hombre poderoso durante los sexenios panistas.

"Si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política financiera de cuello blanco que imperó en el país.

"Es una vergüenza que en los dos sexenios, de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en hombre muy poderoso, una carrera ascendente hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón", mencionó.

El Presidente aseguró que él no es mafioso, ni corrupto, y que el juicio a García Luna demuestra cómo los Gobiernos anteriores estaban sometidos a una red de complicidades.

"Se equivocó el abogado porque supuestamente el dinero que me dieron siete millones de dólares era para enfrentar a Fox, no les entendió bien cuál era la consigna, ¿no? De decir todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre del conservadurismo.

"No, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos. Entonces, es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del Gobierno sometido a una facción, a una oligarquía y al mismo tiempo toda la red de complicidades, de componendas, que incluye medios de comunicación, la intelectualidad orgánica, todo por completo", agregó.