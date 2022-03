'Entrometidos y politiqueros', arremete de nuevo AMLO contra Parlamento Europeo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arreció sus críticas a los miembros del Parlamento Europeo que se expresaron sobre los asesinatos de periodistas en México, y ahora les dijo que son muy entrometidos y que no hay un asunto diplomático, sino politiquero.

Al mandatario federal se le cuestionó si el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sabía de la respuesta que emitió el Gobierno federal, y que dictó López Obrador, en la que calificó de "borregos" a los eurodiputados. El jefe del Ejecutivo dijo que el canciller está totalmente de acuerdo.

"Sí, cómo no, él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos, sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político", dijo López Obrador.

"Para los que decían del por qué no contestaba la SRE y por qué la Presidencia, pues porque es un asunto político, aun siendo un asunto diplomático es facultad del presidente atender la política exterior, sin embargo ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático, es un asunto político, y si somos estrictos, politiquero, ni hablar de eso".

"Es de risa si no fuese porque se trata de una institución de otro país o de otro continente, pero la verdad son muy irresponsables y muy entrometidos, tienen mentalidad colonialista".

El presidente aprovechó para repudiar la postura de Arturo Sarukhán, Embajador de México en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, y le preguntó si al ser representante diplomático él dijo algo del tráfico de armas con "Rápido y Furioso" y sobre Genaro García Luna.

"Los internacionalistas, ahora que respondimos, ¿qué barbaridad, qué falta de diplomacia? Hay un internacionalista que fue el embajador de Calderón en Estados Unidos, Arturo Sarukhán ¿dónde está la diplomacia? Y yo le pregunto que ¿cómo fue que participó en el fraude de 2006? Así se ganó el cargo de embajador, por qué no explica como embajador de Calderón si en alguna ocasión informó sobre el tráfico de armas, la entrada de armas en el operativo Rápido y Furioso, si envió una nota de las actividades de García Luna, que ahora está preso en EU, y que fue Secretario de Seguridad de Calderón", acusó el mandatario federal.

López Obrador dijo que es normal que haya debate y sugirió a la oposición seleccionar ya a sus candidatos a la Presidencia.

"Entonces esto es lo que está sucediendo, nosotros tenemos que salir adelante, y es normal que haya debate, nosotros no vamos a censurar a nadie, a veces hasta insultan y mientan madre, y no, prohibido prohibir, libertades plenas, libertad de expresión, no a la violencia, todo por la razón y el derecho, y ellos están en la libertad de seguir haciendo toda su labor reaccionaria porque se oponen a la Cuarta Transformación, yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino", indicó.

"Y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la Presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan, la señora Lily Téllez, Quadri, pero también de seguro la señora Margarita Zavala, Santiago Creel, a lo mejor Loret de Mola, Carmen Aristegui, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, hay otro del PAN que también ya, Marko Cortés, en fin ya, Claudio, sociedad civil, ya que empiecen porque no es nada más el tiempo de la campaña".