Entrega CJNG regalos cerca de base policial en Guadalajara

Guadalajara.- Presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) entregaron regalos en la ciudad con motivo de la Navidad, a 700 metros de una de las principales bases de la Policía de Guadalajara.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales esta semana muestran al menos cuatro camionetas tipo pick up, con adornos y luces, circular por calles de la Colonia El Retiro.

Cuando llegó a Agustín Rivera y General Eulogio Parra, el convoy se detuvo y empezó a hacer la reparación a decenas de personas que ya los esperaban.

Los vehículos y la cantidad de gente que había ocasionaron que la zona quedara obstruida durante una cantidad de tiempo no determinada.

A una cuadra de ahí se localizan las instalaciones del Hospital Fray Antonio Alcalde y del Instituto Jalisciense de Cancerología, mientras que a seis están las de la Comisaría municipal, en la esquina de la Calzada Independencia y Salvador Quevedo y Zubieta.

En los videos, además, se escuchan voces de los presuntos miembros del CJNG y un corrido que hacen alusión a que los juguetes y otros regalos fueron entregados de parte de "El RR", Ricardo Ruiz Velasco, también identificado como "El Tripa".

"Pura gente de "El RR", dice un sujeto. "No que no da nada, a ver por qué el Gobierno no hace lo mismo. Si lo quieren o no lo quieren".

Reportes basados en inteligencia policial coinciden con una aseveración que se presume en el corrido: "El RR" creció y se formó en El Retiro, muy particularmente en las inmediaciones de esquina de Agustín Rivera y Eulogio Parra.