Encuentran más restos de mamuts cerca de Santa Lucía

Ciudad de México.- Junto con la supervisión en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) continúa las investigaciones en Tultepec, a 10 kilómetros de ahí, donde fueron hallados más de 800 huesos de unos 14 mamuts y trampas presuntamente hechas por el hombre para cazarlos hace 15 mil años.

La noticia dada a conocer el 6 de noviembre fue de repercusión mundial, dice el titular de la Dirección de Salvamento Arqueológico, Salvador Pulido Méndez, todavía sorprendido del hallazgo.

"Tenemos 14 mamuts que fueron destazados por hombres y con los huesos fueron acomodados de alguna manera en un posible ritual, no sé, algo que le dio alguna posibilidad al hombre mismo de manejar y controlar esta presencia de los mamuts", considera.

Reconoce que hace falta completar las investigaciones. Por lo pronto, revela, el número de huesos ya ha aumentado.

"No le podría decir ahorita, porque estamos más bien al tanto del aeropuerto, pero el otro compañero de Tultepec sigue trabajando allí, no he tenido un último reporte, pero con seguridad ha aumentado, porque los compañeros continúan trabajando y sigue habiendo mamuts", explica.

"Aumentado, a lo mejor de 14 mamuts ya decidió que eran 15 o 16", expresa.

Los restos hallados en Tultepec, con la construcción de un relleno sanitario, más los de Santa Lucía demuestran que la red de lagos interconectados que había en el Valle de México fue aprovechada tanto por los animales como por los primeros hombres que ahí se asentaron.

A 18 kilómetros de donde se construye el aeropuerto está Teotihuacán.

"Las primeras posibilidades de vida humana en la cuenca de México las podemos encontrar en esta parte", considera Pulido Méndez.