Encara hermano de víctima a legisladores en Michoacán

Michoacán, México.- Cristo González, hermano de Jessica González, víctima de feminicidio en 2020, encaró a los diputados del Congreso de Michoacán en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El joven, quien junto con su madre Verónica Villaseñor presentaron una iniciativa de ley para impedir que feminicidas puedan acceder a reducción de sentencia, acusó de ser omisos en legislar a favor de las mujeres.

PUBLICIDAD

"Su ineficiencia, su corrupción, su estupidez para legislar está provocando que cada día una Jessica, una Jimena o una María sean asesinadas, que sus familias, como la mía, tenga que soportar violencia ejercida por las instituciones.

"Ustedes no saben lo que es soportar que te digan 'señora Verónica, pues su hija andaba de puta; señora Verónica, no hay nada que hacer; señora Verónica, sus derechos no importan, solo importan los del feminicida; señora Verónica, no puede llorar frente a un juez, debe aguantar a que durante un juicio el juez la revictimice, señora Verónica es posible que el feminicida de su hija tenga una reducción de pena'", dijo enérgicamente.

Reclamó a legisladores que en lugar de crear leyes que velen por el bienestar de las mujeres, se niegan a aceptar que estas puedan decidir sobre su cuerpo.

"Y es que en esta lucha, ustedes no están del lado de las mujeres, ustedes protegen a los feminicidas con sus leyes estúpidas, ustedes protegen a los feminicidas con la impunidad de las leyes, con su corrupción, díganos, ¿cuáles son las formas?", expresó.

El pasado 15 de febrero, Diego Urik Mañón Melgoza, culpable del feminicidio de la maestra de preescolar Jessica González Villaseñor en Michoacán, fue condenado a 50 años de prisión.

La joven fue asesinada el 21 de septiembre de 2020. Su cuerpo fue hallado cuatro días después con al menos 31 golpes.

El agresor estuvo prófugo por dos años, se escondió en Jalisco con ayuda de su familia, sin embargo, fue detenido el 30 de septiembre del 2022.