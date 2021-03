Eliminar el fraude electoral será mi legado: AMLO

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que dejará como legado la eliminación del fraude electoral y la garantía de que en el país se puede ejercer la democracia.

El Jefe del Ejecutivo se refirió al tema luego de que el Gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, informó que no solo él, sino los 105 presidentes municipales de la entidad, decidieron sumarse al acuerdo nacional para no entrometerse en el proceso electoral y denunciar a cualquiera que viole la ley.

"Si no hay democracia pues siempre va a ser lo mismo, mediante trampas, y va a continuar la corrupción y va a continuar el autoritarismo. Por eso, qué bien que vamos a dar ese paso juntos para garantizar en Yucatán que en las próximas elecciones no haya fraude electoral", expresó el Mandatario.

"Antes (era) algo vergonzoso, pero todo eso va a quedar en el pasado, todo eso se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia, vamos a que se respete la voluntad del pueblo y que la gente de manera libre decida por que candidato, por que partido va a votar, eso es lo que vamos también a dejar como herencia, como legado para las nuevas generaciones. No va a ser solo el Tren Maya, sino también va a quedar el ejemplo de que en este tiempo se respetó la voluntad del pueblo, que hubo auténtica democracia".

El político tabasqueño consideró que la democracia no es el cuerno de la abundancia, pero garantiza que el poder esté en manos de los ciudadanos y que nadie se sienta absoluto.

"Tres años tiene de oportunidad un presidente municipal, seis años un gobernador y un Presidente de la República, ¿no sirve, no rinde buenas cuentas, no está a la altura de lo que quiere el pueblo, no gobierna para el pueblo, se dedica a robar, se dedica a actuar con autoritarismo? Para afuera en la siguiente elección, la democracia es competencia, esto obliga a que el que está en el Gobierno haga bien las cosas si quiere que su movimiento o su partido continué", explicó.

Por su parte, el Gobernador subrayó la importancia de que los tres niveles de Gobierno se mantengan al margen de los comicios.

"Hemos visto con agrado la propuesta que nos hizo a los gobernadores del País de adherirnos a un acuerdo nacional en favor de la democracia. Coincidimos plenamente en que las prácticas antidemocráticas en nuestro País deben ser cosa del pasado", señaló.

Aprietan el paso en Tren

López Obrador acudió a este municipio a supervisar los avances del Tramo 4 del Tren Maya, a cargo de la constructora ICA.

En su intervención, pidió a las dependencias y empresas involucradas aprovechar los meses en los que no se registran lluvias para poder avanzar en los trabajos, poder cumplir con los tiempos y con el presupuesto programado.

"Entonces, tenemos el tiempo muy acotado y por eso no podemos fallar, de ahí que lo que plantea Rogelio Jiménez Pons es lo más recomendable, el aprovechar los tiempos de secas, como este y el del año próximo, porque aquí llueve bastante y en temporada de lluvia ya es más difícil avanzar en la construcción de estas obras", expresó.

Previamente, el titular de Fonatur reconoció que existen retrasos en las obras, producto de los fenómenos meteorológicos que se han presentado y de la pandemia por Covid-19.

"Hoy quiero insistir en que es fundamental redoblar los esfuerzos en la obra. La visita presidencial de supervisión sirve para incentivar a los constructores a recuperar los tiempos perdidos por el mal tiempo climatológico y la pandemia del Covid, que significaron retrasos en distinta proporción para los tramos".

"Estos retrasos deben ser compensados a la brevedad durante estos meses de sequía, que son clave para acelerar la construcción del Tren Maya; solo nos queda esta temporada de secas y la del 2022, por lo que las empresas contratistas deben incrementar de inmediato sus frentes de obra y aumentar su fuerza de trabajo".