Dificulta inseguridad de México la operación de AT&T

Ciudad de México.- Para AT&T en México no sólo se carece de condiciones para invertir en el sector de telecomunicaciones, también se padece una alta inseguridad que encarece su operación, reconoció Mayra Rivera, vicepresidenta y directora general de Cadena de Suministro y Logística de la firma.

En entrevista, afirmó que la inseguridad que aqueja a México orilló a la empresa a tomar diversas decisiones que provocan que se invierta 5 por ciento más en este rubro respecto a lo que se invierte en Estados Unidos.

Entre ellas, la contratación de unidades de transporte blindadas para mover productos o insumos, lo que eleva el costo de traslado 40 por ciento más que si utilizarán vehículos sin blindaje.

Asimismo, la instalación de búnkers en sus tiendas y centros de servicio ante el robo creciente de dispositivos, mantener algunos centros de distribución en el lugar actual por la inseguridad y ya trabaja con algunos proveedores en el bloqueo de celulares para que, en caso de robo, queden inservibles.

"Todos los devices (dispositivos), todos los tenemos que transportar (1.5 millones al año en promedio) y al menos cuando hacemos envíos todo es blindado por tema de inseguridad.

"He tenido atentados. El año pasado tuvimos un atentado bien fuerte (Tepotzotlán donde tienen un almacén) donde traíamos escolta y desapareció la escolta y nos quitaron una unidad que venía muy cargada", destacó Rivera.

También la empresa usa las unidades blindadas para trasladar los equipos para network como antenas y radios.

Recordó que hace tres semanas tuvo dos atentados en Guadalajara en donde tienen otro de los cuatro centros de distribución en el País.

"Primero intentaron robar, pero como estaba blindado el camión con GPS no pudieron. El segundo caso voltearon la unidad. Pero como también estaba blindada no pudieron robar ni entrar a la unidad", recordó.

Este tipo de situaciones la ha llevado a analizar constantemente sus rutas y trasladar menos dispositivos para disminuir el riesgo. De hecho, decidieron quitar escoltas en envíos para reducir la visibilidad.

"Yo si veo que en México tiene mucho más riesgo (respecto a Latinoamérica).

"El año pasado hice un estudio de footprint (rediseño de rutas y de almacenamiento) porque en logística te interesa recorrer menos kilómetros. Entonces dije ¿tengo mis almacenes en los lugares óptimos? y cuando hicimos eso, me salió que uno de los almacenes regionales debía reubicarlo a Guanajuato, pero por cuestiones de seguridad decidimos no hacerlo a pesar de que había un ahorro económico. Dijimos el riesgo es muy alto y no lo hicimos", dijo.

Cuando van a ubicar un centro de distribución se asegura que esté dentro de un parque industrial porque tiene más controles de seguridad.

El año pasado, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías (Canieti), aseguró que la inseguridad en el País provocada por el crimen organizado se había recrudecido y que en el sector de las telecomunicaciones había regiones como el norte y Bajío que se habían convertido en zonas de alto riesgo para las empresas que se dedican a los servicios de conectividad.

El robo de dispositivos en tiendas al público y centros de servicio también los aqueja, por ello decidieron poner búnkers en ellas y limitar el número de equipos.

Sin precisar el número de casos dijo que este año han aumentando los robos en transporte y bajaron los de tienda, los cuales en 2021 concentraron los hurtos.