Detectan en la UAEH desvío de 1,300 mdp

Ciudad de México.- En cuatro años, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha acumulado más de mil 300 millones de pesos pendientes por declarar, los cuales fueron detectados con diversas irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las observaciones son de las cuentas públicas de la UAEH del 2018 al 2022, periodo en el que se desconoce el destino de mil 347.8 millones de pesos.

En 2018, sumaron 729.1 millones de pesos sobre los que la ASF pidió cuentas. La mayoría de observaciones (646 millones de pesos) fueron por falta de documentación que justificara o comprobara el destino del gasto.

Del monto total de ese año, además, 75.7 millones en irregularidades fueron registradas en el rubro de pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal; mientras que de 4 millones de pesos se consideró que los fondos fueron destinados a conceptos que no cumplieron con los objetivos especificados y 3.4 millones no fueron ejercidos, devengados o comprometidos y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Las irregularidades de 2018, fueron señaladas sobre todo de la partida U006 o del "Programa de subsidios federales para organismos descentralizados estatales", correspondiente al nivel superior o de licenciatura hacia el fideicomiso "Plan de Beneficios Sociales Múltiples".

De los 729.1 millones de pesos observados en la cuenta pública de 2018, se entregaron a la Tesorería 4.1 millones de pesos, y se justificaron 44, por lo que quedan pendientes 681.6.

Con respecto a la cuenta pública de 2019, sumaron 482.8 millones observados por la Auditoría, de los que el 95 por ciento fueron por el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, en tanto que 19.3 millones fueron por falta comprobantes documentales, 2.6 por penas convencionales no aplicadas, y el resto por recursos no ejercidos ni regresados a la Federación u otros conceptos.

En febrero de ese año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transferencias inusuales a cuentas bancarias de otros países por 151 millones de dólares, por lo que congeló más de 160 cuentas. En ese entonces, la DEA investigaba a la UAEH por presunto lavado de dinero y solicitó al Estado mexicano el congelamiento.

Pero tras argumentar que esa acción afectaría el pago de becas y a profesores, el entonces titular de la Unidad, Santiago Nieto, determinó retirar la medida, pero mantuvo el bloqueo a otras cuentas indagadas por corrupción hasta mayo de 2020, cuando un Juez ordenó liberarlas.

No pasaron ni dos semanas, cuando al argumentar que el Patronato de la UAEH -en ese entonces a cargo de Gerardo Sosa Castelán- no había justificado el origen de los millones de pesos, la UIF ordenó nuevamente el congelamiento de seis cuentas, pero poco después fueron desbloqueadas por afectar a trabajadores, jubilados, sedes, becarios, entre otros.

La totalidad de los 482.8 millones observados en 2019 quedan pendientes por comprobar, y de 2020, de los 380.1 millones observados, 337.7 fueron justificados y 42.43 quedan pendientes.

La mayoría de irregularidades detectadas también fueron por pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

En 2021, la ASF detectó inconsistencias en 278.4 millones de pesos, señaladas en su mayoría por pagos improcedentes o en exceso, de los que faltan por clarificar 183.3 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República presentó desde 2022 la acusación por escrito en contra del ex presidente del Patronato de la UAEH, Sosa Castelán, por supuestamente blanquear 58 millones 245 mil 948 pesos, la mayoría proveniente de las arcas de esa universidad. La pena solicitada fue de 55 años de prisión y el pago de 30 mil días multa. Sin embargo, desde el 3 de febrero de ese año, después de acreditar múltiples enfermedades, le fue concedida la prisión domiciliaria.