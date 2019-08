Denuncian que les vacían tarjetas de ayuda a adultos

Ciudad de México- Mediante redes sociales, una internauta quien dijo estar muy cabreada, posteó la historia de un nuevo desfalco a las tarjetas de ayuda a adultos mayores que les da el gobierno.

Lo hizo en los siguientes términos:

"El pasado 1 de agosto fui al cajero de Bancomer para ver si ya le habían depositado a mi mamá la ayuda que les da el gobierno, resulta que no había dinero. Pensé que todavía no depositaban. Hoy fui nuevamente y resulta que ya habían hecho compras con la tarjeta. No era la primera vez que pasaba. Desde febrero ha estado pasando esta situación, pero no nos habíamos dado cuenta de esto, no nos había pasado por la mente que un hijo de su madre ha estado sacando el dinero o haciendo compras con la tarjeta. Yo no sé si son gente del mismo banco o clonaron la tarjeta. No es posible que les hagan esto a los adultos mayores que cada mes esperan su dinero para comprar sus cosas y que unos rateros de… los dejen sin un peso".

En respuesta a su enojo, sus amistades comenzaron a compartir que también les ha sucedido.

Por ejemplo:

"Qué poca si de verdad que nos llenamos de malvivientes huevones que solo andan por la vida robándole a las personas vulnerables, qué mierdas. Investiga dónde sacaron el dinero o dónde hicieron las compras y bueno cambia la tarjeta. Aquí en El Faro están personas asesorando de la tarjeta haber si te pueden ayudar en algo, ¿vale?"

--Qué poca, no es posible que estos hijos de lo ajeno no respeten a nadie y los del Banco que dicen???

--Que van a investigar amiga, pero ya sabes cómo son.

Alguien está haciendo negocio a costa de las acciones de gobierno. No se vale.

--Seguramente fue clonada, debes cambiarla. Busca a quienes dan la ayuda ojalá y tengas respuesta. Ya no hay quién se libre

--Gracias amiga!!

--Muy lamentable, pero desafortunadamente no eres el primer caso que conozco que les ha pasado lo mismo.

--Así es amiga. Yo había escuchado algo de eso y por eso fue que pedimos el estado de cuenta y ahí nos dimos cuenta.

¿Te ha pasado?