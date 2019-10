Demandan a Durazo nueva estrategia de seguridad

Ciudad de México— Ante resultados en la materia, diputados de oposición demandaron al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, cambiar la estrategia.

"Fue el presidente quien se fijó a sí mismo los seis meses, el plazo ya se cumplió y no se cumplió el compromiso", recordó Héctor Yunes, diputado del PRI.

Ante el funcionario, señaló que los mexicanos viven de luto, con secuestros, la impotencia de los feminicidios y las extorsiones.

"Esto no debe continuar", advirtió.

Tonatiuh Bravo, coordinador de MC, manifestó que ningún Gobierno ni fuerza política puede decir que está al margen de la situación de la seguridad del país.

Demandó a Durazo no dar a conocer los nombres de los responsables de los operativos luego que hoy se dio a conocer al militar que tuvo a su cargo las acciones en Culiacán.

El diputado afirmó que los hechos de Sinaloa y en otras entidades han demostrado el agotamiento de estrategia que no funcionó.

"De un operativo que falló debemos evitar que México falle en la tarea esencial de garantizar el Estado de Derecho", indicó.

Expresó que del reconocimiento público de la realidad se tiene que pasar a las propuestas, hechos y acciones de Gobierno.

Por ello, dijo, MC propone la construcción de un nuevo acuerdo nacional de seguridad, justicia y de paz.

"Dejemos atrás expresiones incriminatorias, las culpas y las tentaciones de continuar politizando el tema, los calificativos no ayudan a la solución", expuso.

Advirtió que la solución a la seguridad también está en los Poderes de la Unión y en los Gobiernos locales.

Frida Alejandra Esparza Márquez, del PRD, criticó que este Gobierno institucionalizó la militarización de la seguridad pública con la Guardia Nacional.

Una corporación que, además, aseveró, ha sido ineficiente, lo que ha quedado demostrado en diferentes hechos en donde han sido lastimadas niñas y niños.

Indicó que el Legislativo le ha dado todos los mecanismos que ha solicitado el Ejecutivo para el combate a la inseguridad; sin embargo, ésta sigue siendo el problema del país.

"Señor secretario no hay excusas", le dijo.

Cuestionó que la Estrategia Nacional de Seguridad menciona que las fuerzas de seguridad jamás serán utilizadas para reprimir a la ciudadanía, pero es usada para victimizar a migrantes.

Concluyó ratificando su solicitud de juicio político en contra de Durazo.

"Resultaría una actitud de congruencia el que usted, señor secretario, presentara su renuncia por el bien del pueblo de México".

En tanto, Jorge Arturo Argüelles del PES, consideró que el tema de la inseguridad debe permanecer en un espacio de neutralidad política.

Señaló que quienes defienden y protegen la vida de los mexicanos son hombres y mujeres valientes, pero cuando no hay recursos esa valentía no es suficiente.

Durante el posicionamiento, se pronunció por el cero financiamiento público para partido políticos.

Explicó que esa medida significa 5 mil millones de pesos para invertir en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el sector salud y áreas sustantivas como el campo.

Alfredo Porras Domínguez del PT, inició su posicionamiento acusando al PAN de haber iniciado el baño de sangre en el país.

"Del tamaño de la reacción de los panistas es el tamaño de su culpabilidad, ellos iniciaron esta sangre, este pueblo que reclama justicia", lanzó.

Señaló que con Vicente Fox se registraron 80 mil 200 muertos y con Felipe Calderón 121 mil 338.