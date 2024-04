Del depa... al plan de vivienda

Mexicali, México.- Aunque dijo que no se subiría al debate abierto por Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, en su gira por Sonora y Baja California, se la pasó ayer respondiendo a su contendiente de Oposición.

La candidata presidencial de Morena inició el día con una conferencia prensa en Mexicali, donde fue cuestionada sobre los dichos de Gálvez, quien por la mañana declaró que "si a los 60 años no has hecho un patrimonio, eres bien güey", en alusión a los señalamientos de Sheinbaum, quien el domingo pasado la acusó de vivir en un departamento del Cártel Inmobiliario, mientras que ella habita uno rentado.

"La verdad es que no vale la pena entrar en un debate cuando ese es el nivel de debate", dijo la morenista.

Sin embargo, aprovechó para detallar su programa de vivienda, no sin antes criticar los "negocios" que hicieron los ex Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón en este rubro durante sus gestiones.

"En la época de Fox se presumía de cientos de miles de viviendas que se hicieron, que después continuaron con Calderón, y estos esquemas en realidad fueron negocios, no fueron viviendas, sino negocios de viviendas aisladas, fuera de los centros urbanos en donde no había desarrollo, ni de infraestructura, ni de otras necesidades que tenían las familias, y que han generado cerca de 600 mil viviendas abandonadas", acusó.

La exjefa de Gobierno dijo que su proyecto es que el Infonavit construya viviendas, prometió acciones de mejoramiento como los que aplicó en la CDMX e incluso recordó que durante su gestión hizo la llamada Ciudad del Bienestar.

También aseguró que hay recursos en el Infonavit para poner en marcha su plan, pero advirtió que es necesario alcanzar la mayoría en el Congreso, para aprobar la reforma enviada por el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador en la materia.

"Hay recursos en el Infonavit para potenciar el desarrollo de las viviendas", insistió.

Tras la conferencia, se trasladó a San Luis Río Colorado, Sonora, donde encabezó un mitin.

En el gimnasio municipal fue recibida por simpatizantes movilizados por el diputado Manuel Baldenebro, quien busca su reelección; Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, la fórmula al Senado por Morena, y Célida López y Froylán Gámez, la fórmula al Senado del PT.

Los gritos y las arengas de los asistentes obligaron a la morenista a abrir un espacio de interacción con ellos, aunque el ejercicio no terminó muy bien.

"Medicamentos", "hospitales", "la luz", se escuchaba en el pequeño gimnasio, abarrotado por simpatizantes que lo mismo lanzaban porras que levantaban carteles con demandas como: "No olvides a los niños con autismo".

Ante los reclamos, pidió a su equipo que le pasarán un micrófono a algunos adultos mayores para que pudieran plantearle sus demandas.

"Doctores en especialidades como hematología y todo eso. Esa especialidad no la hay y yo tengo que ir hasta Mexicali", expresó una señora.

"Doctora, queremos que nos ponga bases para los estudiantes, autobuses"; "quiero que me ayuden, por favor, para el Bienestar", le pidieron otras dos mujeres.

Otros inconformes seguían gritando sus demandas: "No tenemos medicinas", "Necesitamos un hospital", "agua".

Pero Sheinbaum dio por terminado el ejercicio.

"Si quieren, si son demandas particulares, ahorita me acerco para poder tomar nota", les prometió, pero el evento terminó y los simpatizantes se quedaron esperando a la candidata que, como en todos sus mítines, salió del gimnasio tomándose selfies con quien se lo pedía.

Su último evento del día fue en Mexicali, donde, de nuevo, apareció el fantasma de Xóchitl Gálvez.

Aunque en la mañana había asegurado que no debatiría con su contrincante, Sheinbaum se volvió a referir a los cuestionamientos de la hidalguense, que para ese momento, después de las críticas en redes, se había visto obligada a precisar que sus declaraciones se referían a Sheinbaum.

"Nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México, porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso de que si no se trabaja entonces no se puede tener un buen nivel de vida, eso es el discurso del pasado", dijo la abanderada de Morena.

"Aquí el Gobierno tiene que apoyar un sistema de bienestar", insistió en la explanada municipal frente a simpatizantes que no se esperaron a que concluyera su discurso, pues los organizadores los citaron tres horas antes de que iniciara el mitin.