¿Dónde quedaron las propiedades de Sheinbaum?, dice Xóchitl

Ciudad de México.- Tras la polémica que desató por criticar que Claudia Sheinbaum no tenga una casa propia, a pesar de los años que ha cobrado en el Gobierno, Xóchitl Gálvez preguntó dónde quedaron las propiedades de la candidata presidencial de Morena.

"Está raro que Claudia Sheinbaum, habiendo tenido puestos bien pagados, diga que no tiene una casa propia. Está bien raro, ¿no? Su marido recibía carretadas de dinero en efectivo y su familia tiene cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales", planteó en un mensaje en video que publicó en Internet.

"Pero sobre todo, porque en el 2018 ella decía tener dos departamentos en Coyoacán, una casa en Tlalpan y una en Cuernavaca. La pregunta que te hago, Claudia, es ¿dónde quedaron tus propiedades? Deja de mentir y di la verdad", añadió.

Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, mostró la declaración patrimonial de Sheinbaum, ex secretaria de Medio Ambiente, ex delegada de Tlalpan y ex Jefa de Gobierno, quien antes del pasado debate la criticó por tener una casa propia mientras que ella paga renta.

La panista se refirió a Carlos Ímaz, ex marido de Sheinbuam, que en 2004 fue exhibido recibiendo dinero del contratista del Gobierno de la Ciudad de México Carlos Ahumada.

En su video, Gálvez afirmó que tener un patrimonio propio debe de ser un derecho de todos, no un privilegio de pocos.

"Conmigo todos los mexicanos tendrán derecho a una vivienda digna", sostuvo.

En un mitin por la mañana, la candidata presidencial opositora recordó la crítica que le hizo Sheinbaum en el debate, y afirmó que si no tiene una casa propia es porque es mal administradora.

"Me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto", le dijo, y fue viralizado en redes.