Dice Iglesia a candidatos: queremos diálogo no marcar agenda

Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aclaró que la intención de reunirse con las candidaturas presidenciales no es influir en su agenda, sino establecer un diálogo permanente con el futuro Gobierno.

En rueda de prensa celebrada en el marco de la 116 Asamblea Plenaria, el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López, indicó que el encuentro con los aspirantes es una tradición de muchos años.

Cabrera López dijo que como obispo le ha tocado presenciar reuniones con presidenciales en cuatro sexenios, y que incluso el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en esas reuniones como candidato.

"En una etapa de campaña, todos los candidatos de cualquier nivel, presentan siempre... vamos a decir, sus sueños, sus deseos, pero ya cuando asumen el cargo, el sueño tiene que ajustarse a lo que realmente está ocurriendo entre nosotros. Hemos pedido que todo lo que prometen lo ajusten realísticamente a lo que es posible. El tema de la violencia desde luego era impredecible a los niveles que ahora estamos", opinó.

"La invitación no tiene como finalidad imponerles una agenda, no tiene como objetivo llamarlos a cuentas. Esa no es nuestra tarea, esa no es nuestra función. Nosotros los invitamos como ciudadanos preocupados por el país, porque de alguna manera como obispos tenemos la posibilidad de participar en este tejido social de México, puesto que estamos presentes en todo el país", agregó.

El presidente del CEM informó que los tres candidatos aceptaron la reunión, y que en un lapso de tiempo de una hora, les presentaron las inquietudes de sus feligreses, a lo que ellos les externan necesidades y preocupaciones.

"No hubo polémica porque no era ese el motivo, no hubo discusión, era un encuentro fraterno, un encuentro amable", indicó, al tiempo que dijo que las dos candidatas se comprometieron a apoyarlos en causas sociales.

En tanto, Ramón Castro Castro, secretario de la CEM, recordó que la Iglesia también ha reprochado la estrategia fallida de seguridad frente a la "gravísima crisis de violencia y muerte que vivimos en todo el país"

"Sentimos porque la gente viene y nos habla de su dolor, de su tristeza, de sus situaciones críticas, económicas, familiares y una vibra cuando viene una persona y dice: 'me secuestraron a mi esposo, me mataron a mi hijo, no tengo para la extorsión que debo pagar, porque vendo tortillas o porque vendo fruta'. Son situaciones que nos duelen, no podemos permanecer inmunes.

"Por esa razón, en su momento, cuando la Conferencia Episcopal fue a lo individual y se le recomendó con todo respeto y con todo cariño al Gobierno federal si pudiera revisar esa estrategia que nos parecía no daba los resultados que quisiéramos, el de 'abrazos, no balazos', ya lo hemos dicho, que se pudiera revisar hasta donde fuera posible, porque la paz en México está herida", agregó.

4 curas investigados por delitos electorales

Ante lo dicho por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, de que 60 sacerdotes son perseguidos por Segob debido a sus opiniones emitidas en homilías, el presidente de la CEM aseguró que sólo 4 sacerdotes católicos tienen un proceso abierto por delitos electorales.

"Nosotros después de que ella hizo esta declaración que no fue tema en el diálogo, eso no fue fruto del diálogo con nosotros, eso fue espontáneo de ella... el registro desde el año 2016, 51 ministros de culto católico, una asociación religiosa y una universidad que han sido llamadas a cuentas por delitos electorales. En este momento solamente hay un procedimiento abierto contra cuatro ministros de la Iglesia.

"Esas son las cifras que tenemos los obispos, cada uno seguramente pueden tener otro caso, porque hay delitos estatales, otros que pasan a la federación, pero ya todos están resueltos, solamente tenemos este proceso abierto. El caso abierto es de una provincia eclesiástica por un documento. Ya saben que los procesos se inician porque un ciudadano percibe que lo que se dice ahí es partidista. Ya se ha demostrado que no hay nada a favor o en contra de un partido, pero el procedimiento se estableció y sabemos que no tiene futuro esa denuncia o esa llamada, porque ahí está el documento", dijo.

Al respecto, el secretario de la CEM manifestó que no existe equidad entre la vigilancia entre religiones.

"La iglesia católica de un modo es muy observada por la ley, no así otras asociaciones, organizaciones que pueden invitar a un candidato o rezar por él para que gane. En cambio, nosotros, porque es todavía iglesia mayoritaria, se nos observa con mucho detenimiento y eso es todavía característica", externó.

Indicó que preparan un documento con normas realizadas por equipos jurídicos, para que los prelados no infrinjan la ley electoral.

Piden intervención de INE por pinta de bardas

El dirigente de la CEM se quejó en rueda de prensa que sacerdotes estén siendo citados por el INE por la pinta de bardas de partidos políticos, cuando, aseveró, esto lo hacen militantes sin su autorización.

"Los partidos hacen publicidad en nuestras bardas sin consentimiento nuestro. Gastamos mucho en pintura blanca para borrar, y luego nos requieren como si nosotros diéramos permiso para que se hagan dichas publicidades. Entonces, la autoridad sería bueno que se los dijera a ellos y no nos requiera a nosotros, porque nos están pintando nuestras bardas", se inconformó.

"Las bardas de las iglesias, de las instituciones eclesiales, de los seminarios, que sepan que nosotros no las pintamos ni las rentamos. Ya nos han llamado la atención por las bardas, pero nosotros hacemos nuestra respuesta. De la banqueta para allá, no dentro de nuestros atrios ni mucho menos en nuestras instalaciones. Que no nos quiten el tiempo con esos problemas que no son nuestros. Que el INE vaya a pintar de blanco cuando un espacio nuestro esté siendo pintado. Nosotros ya hemos tenido que usar pintura y no podemos estar así en cada proceso electoral, que se respete la propiedad", agregó.