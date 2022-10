'Dejen de hacer el ridículo', aconseja AMLO a la oposición

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asesoría a la oposición para que "deje de hacer el ridículo" y tenga una oportunidad en las elecciones del 2024.

Durante su conferencia matutina, el mandatario sugirió tres consejos a las fuerzas políticas que pretendan enfrentar a Morena en la sucesión presidencial.

"La gente vota por tres cosas, que lo vayan resolviendo, para que ya dejen de estar espiando y gastando dinero con publicistas y calumniando, que se dediquen a tres cosas:

"Por la organización política, puede ser un partido, dos partidos, una coalición, una alianza que le guste pues a la gente, es un triángulo. Lo segundo, por el candidato o la candidata, eso hay que resolverlo. Tercero, que es muy importante, el programa, no es nada más estar diciéndote que somos nacos, populistas o no sé qué más, sino que proponen, eso ayuda mucho, que la gente tenga claridad", dijo.

Desde Palacio Nacional, el tabasqueño apuró a los partidos políticos a definir quién los representará en la boleta electoral porque, de acuerdo con su propia contabilidad, tienen ya una acumulado de 38 aspirantes.

Incluso sugirió que las fuerzas políticas adopten el método de las encuestas, como planea hacer Morena, para tomar una definición.

"Lo ideal sería que se resolviera de manera democrática, así como va haber una encuesta en el flanco izquierdo, que en el conservadurismo hicieran una encuesta, pueden ser 38 pero se hacen las elecciones y van quedando van quedando mejor posicionados, hasta que queden tres y ahí deciden", señaló.

"Y ya, porque mas no les voy a estar asesorando, pero que les ayude eso, para que dejen de estar haciendo el ridículo, la verdad. No es por ahí la cosa, son muy corajudos y es para decirles: ternuritas".

El jefe del Ejecutivo detalló que entre los 38 aspirantes de la oposición están personajes como el ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; el diputado Gabriel Quadri; la senadora del PAN, Lilly Téllez y el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel.

Adelantó que, este miércoles, en su mañanera, exhibirá la lista con todos los nombres.

El mandatario justificó su decisión de ofrecer "consejos" a sus adversarios políticos, tras advertir que el empresario Claudio X González, a quien atribuye la construcción de la alianza opositora, no conoce mucho sobre el tema.

- "¿Cuándo es que va a Claudio (a presentar el nuevo frente opositor)? Es que es su jefe pues una recomendación: que empiecen ya a resolver quién va a ser candidato, eso no es un asunto fácil y que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas; como él no sabe de esto, no está demás darle un consejo", soltó.

Incluye a Monreal, por primera vez

Al hablar sobre los aspirantes presidenciales de Morena, López Obrador incluyó, por primera vez y sin pregunta de por medio, al coordinador de su partido en el Senado, Ricardo Monreal.

Según el tabasqueño, existe la posibilidad de que la fuerza política que fundó cuente con tres o cinco interesados en la candidatura.

"Los posibles candidatos nuestros son tres y puede ser que haya dos más, cinco y está abierto porque, en su momento, los que quieran inscribirse. Pero ahí tres y pueden dos más, Ricardo Monreal, (Gerardo Fernández) Noroña", agregó.