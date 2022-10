Reprochan abogados a AMLO amenaza a jueces

Ciudad de México.— La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de amenazar a los jueces que dictan fallos en contra de sus planes de Gobierno.

A través de una carta pública firmada por su presidenta, Claudia de Buen, la BMA reprobó la última amenaza que lanzó el jefe del Ejecutivo el pasado 7 de abril en contra del juez Francisco Javier Rebolledo, quien suspendió la aplicación del plan piloto del nuevo plan de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria.

PUBLICIDAD

"La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., como guardián del Estado de Derecho en México, exhorta al Presidente de la República a cesar los ataques en contra de integrantes de Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, así como a ceñir su ejercicio del poder público a lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", indicó.

Amenazar a jueces y magistrados por sus resoluciones atenta contra la división de poderes y contra una de las tareas fundamentales que ejerce el Poder Judicial, que es revisar la legalidad y constitucionalidad de los actos de los otros poderes, consideró la agrupación.

"El poder del Presidente no es ilimitado, es temporal y constitucionalmente limitado. Uno de los limites lo constituye el que sus actos no solo pueden ser, deben ser, revisados en cuanto a su legalidad y constitucionalidad por otro poder: el Judicial. De lo contrario, no hay contrapaso alguno al actuar del Ejecutivo", señaló.

En su conferencia matutina del 7 de octubre, López Obrador consideró que el fallo del juez, que frena temporalmente la aplicación del plan piloto, obedece a intereses particulares y acusó a Rebolledo de favorecer al conservadurismo, al neoliberalismo y al neoporfirismo.

"Vaya que dejaron un tinglado de defensa de intereses particulares y del pensamiento conservador, reaccionario, en todos lados. En todas partes tiene uno que andar topando con eso (sentencias de jueces en contra)", reprochó.

Al amenazar a un juez por realizar la tarea que le es confiada por la Constitución, indicó la BMA, López Obrador ignora el principio de división de poderes contemplado en la Carta Magna.

"Principio que es pilar fundamental de un Estado Democrático de Derecho, violando en consecuencia la Constitución", señaló.

En su cuenta de Twitter, de Buen enfatizó que la independencia judicial es necesaria para garantizar el estado de derecho.

"Solicitamos de nuevo, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal, que respete el trabajo de los jueces y se abstenga de intimidarlos. La independencia del poder judicial no es un capricho, es una pieza necesaria del federalismo mexicano, que arropa al estado de derecho", escribió.