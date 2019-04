Dejan fuera de licitaciones a empresas consentidas en sexenio de EPN

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador "vetó" por oficio a las tres empresas consentidas del Gobierno de Enrique Peña Nieto para la venta de medicamentos al sector Salud.

En conferencia, el mandatario federal informó que giró una circular a las dependencias federales para que las empresas Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico no puedan participar en las nuevas licitaciones.

El político tabasqueño se refirió al tema luego de ser cuestionado sobre la participación del dueño de Grupo Fármacos Especializados, Francisco Pérez Fayad, en los foros realizados por su equipo de transición para definir las políticas públicas de la Secretaría de Salud.

"Se pudo haber colado, porque son como la humedad, pero no existe influyentismo. Tan es así que para las nuevas licitaciones di a conocer un oficio a las áreas competentes encargadas de este asunto para que esta empresa y dos más, que vendieron más del 60 por ciento de las medicinas y materiales de curación, no pudiesen en el marco de la ley participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si hubo influyentismo y corrupción", dijo el Presidente.

"Es una medida preventiva, porque en el Artículo 28 de la Constitución se establece que no debe haber monopolios".

López Obrador informó que las operaciones de esas empresas en el sexenio pasado son investigadas tanto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

"Lo de esta empresa (Fármacos Especializados) se está actuando de manera preventiva cuando envié el oficio", indicó.

"Imagínense, si se está haciendo la denuncia de una concentración que puede ser ilegal o indebida y que se vuelva a lo mismo tenemos que andar muy pendientes por las inercias. Todavía no acaba de nacer lo nuevo y no termina de morir lo viejo, es un proceso de transición".

Sin mencionar nombres, el Presidente denunció que se han registrado intentos de bloqueo, por lo que se dijo dispuesto a realizar las compras de medicamentos en el extranjero.

"Hay quienes no entienden, hay intentos de bloqueo, de que no vamos a tener mercancías o abasto de ciertas cosas", indicó.

"Si es necesario, se abren las fronteras y se compran en el mundo, lo que se requiera, pero no es posible continuar con la corrupción, ya no se va a seguir".

El Jefe del Ejecutivo señaló que el Gobierno federal no sólo es un elefante reumático, sino también "mañoso", por lo que requiere de la ayuda de los ciudadanos para erradicar los vicios.

El pasado 12 de marzo, la Presidencia de la República reveló los nombres de las 10 empresas "consentidas" de Peña Nieto para la compra de medicamentos para el IMSS y el ISSSTE.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda, esa decena de compañías concentró el 79.6 por ciento del gasto realizado en el periodo 2012-2018, que rebasó los 335 mil 340 millones de pesos.

Según el listado, la empresa Grupo Fármacos Especializados acaparó el 31.85 por ciento de las compras, ya que recibió 106 mil 813.3 millones de pesos.

Los documentos refieren que otras de las empresas beneficiadas con la compra de medicamentos son Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, con ventas de 35 mil 149 millones y 34 mil 620 millones de pesos, respectivamente, durante el sexenio pasado.