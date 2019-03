Deja FGR caso de migrantes desaparecidos a Fiscalía de Tamaulipas

Ciudad de México— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la Fiscalía General de la República rechazó petición de la Fiscalía de Tamaulipas de atraer caso de migrantes plagiados en autobús.

"La Fiscalía de Tamaulipas solicitó que la Fiscalía General de la República atrajera el caso, esta Fiscalía General no aceptó y fue remitida al ámbito local, ahí se esta llevando a cabo la investigación, estamos participando diversas instituciones en respaldo de esta investigación, Sedena, Policía Federal, de manera destacada sumados con las autoridades locales", detalló en conferencia mañanera, acompañado del Presidente.

Indicó que ayer fueron hallados por la Policía Federal dos grupos de migrantes que viajaban en transporte, los cuales no están vinculados al caso de Tamaulipas.

Se trata de un grupo de 74 migrantes de diversa nacionalidad y a otro grupo de 71 personas, entre ellos varios niños, según precisó el Secretario.

Durazo agregó que laboran en coordinación con servicios de inteligencia de otros países para verificar denuncias por desapariciones.

"Se tiene la lista completa de las personas que iban en el autobús, los nombres de las personas que bajaron y, en coordinación con los servicios de inteligencia de otros países, estamos verificando si hay denuncias por desapariciones. Hasta este momento no tenemos ninguna información en ese sentido", dijo.