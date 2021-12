Deja 'Cuau' cargo... ¡para irse de vacaciones 17 días!

Ciudad de México.— El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dejó el cargo temporalmente para irse de vacaciones 17 días.

En un oficio publicado ayer en el Periódico del Estado, notificó su ausencia del 17 de diciembre al 2 de enero.

"En ejercicio de mis funciones, hago saber a usted que durante el periodo comprendido del primero minuto del 17 de diciembre de 2021 al dos de enero de 2022 me separo de mis funciones, lo que le informo para que supla mi ausencia en términos constitucionales y legales", indicó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, quien quedó a cargo.

De acuerdo con medios locales, el mandatario morenista viajó a Brasil en compañía de su familia.

Blanco no estará presente en las tomas de protesta de los nuevos alcaldes el próximo 31 de diciembre.

El pasado 20 de septiembre, REFORMA publicó que mientras se desbordaron el Río Yautepec y la Laguna Seca, y se inundaron viviendas en cuatro municipios de Morelos, el gobernador estuvo jugando golf con el empresario Arturo Elías Ayub y el exportero Jorge Campos.

"Yo no le veo nada de malo, tengo una muy buena relación con Elías (Ayub) y me marcó, me vine a desayunar con él. Y soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf, jugar pádel, jugar futbol y nada más", dijo el morenista.