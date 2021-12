Somos un país exitoso, hay que asumirlo: Ebrard

Ciudad de México— El canciller Marcelo Ebrard afirmó que se debe asumir que México es un país exitoso en el rubro de vacunas anti-Covid, pues en un año se logró obtener 200 millones entre paquetes recibidos y envasados.

En un evento para conmemorar este número de vacunas, Ebrard afirmó que este "éxito" debería extenderse a otros campos del sector público.

"Hay que mejorar muchas cosas, pero somos un País exitoso, hay que asumirlo, aumentan tus exigencias, si sabes que puedes lograr aquí, por qué te vas a quedar acá, hay que extenderlo a otros campos, simplemente sí se pudo, sí se logró, gracias a las personas que lo hicieron posible, difícil de enumerar", expresó.

"Conmemoramos un año de trabajo, sí podemos hacer las cosas, tenemos una capacidad de ejecución mayor a la que suponemos, la lecciones que tenemos que tener presentes para lo que sigue, Ómicron es un riesgo, sobre todo el contagio. La Secretaría de Salud para el año 2022 me preguntaban, ¿ya no va haber vacunas', sí, nada más que estamos en otra circunstancia, no es la emergencia diplomática internacional como estuvimos el año que termina, podemos estar más optimistas respecto a esto".

En el mismo evento, en el cual estuvieron presentes diplomáticos, la subsecretaria Martha Delgada agradeció a las farmacéuticas Drugmex y Liomont por invertir en México para envasar vacunas.

"Quisiera cerrar en primer lugar agradeciendo la confianza de los países que nos acercaron con farmacéuticas por el canal diplomático, la confianza de las plantas de Drugmex y Liomont para invertir en México y envasar estas vacunas en nuestro país, gran parte de las vacunas que se pusieron en brazos de los mexicanos se envasaron en nuestro propio país", dijo.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el momento en México han sido vacunadas al menos 81 millones de personas.