Defienden terna de mujeres para SCJN

En el análisis del nombramiento de quién sustituirá a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Luna Ramos, Morena busca construir la mayoría calificada sin actitudes autoritarias y sin simulaciones políticas, aseguró Ricardo Monreal.

"Nosotros no queremos descalificar a nadie, el PAN y los partidos políticos de Oposición tienen sus reservas y su derecho a inconformarse con una de ellas o con las tres, no tenemos ningún problema con ello, están ejerciendo su derecho de Oposición, queremos construirlo con tranquilidad, sin actitudes autoritarias ni tampoco simulación política", señaló.

Cuestionado sobre la terna enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla a dos de sus ex colaboradoras cercanas -Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf y a Yazmín Esquivel- esposa del contratista José María Riobóo, Monreal dijo que respeta a las tres.

"Yo tengo respeto por las tres, las conozco a las tres y me parece correcto que el Presidente haya enviado una terna de mujeres para sustituir con una mujer a quien va a dejar el cargo de Ministra de la Suprema Corte y pasará al retiro", expresó.

Monreal señaló que no quiere adelantar juicios respecto a alguna de las tres aspirantes y aseguró que entre ellas los legisladores habrán de buscar a la que reúna la mayoría calificada.

"No quiero adelantar juicios ni tampoco opiniones en contra o en favor de alguna de ellas, me parecen personas valiosas y será la Comisión de Justicia, en principio de cuentas, quien analice y las haga comparecer, van a comparecer. Entre las tres mujeres hay que buscar acuerdo y ver quién puede reunir la mayoría calificada", indicó.