Defiende Monreal mando militar en Guardia

Ciudad de México— Un mando militar al frente de la Guardia Nacional no militarizará ese cuerpo de seguridad, aseguró el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

"Nadie debe llamarse a sorprendido: estaba en esa posibilidad. Se lo aseguro. Estaba totalmente advertido y estaba en la hipótesis jurídica que pudiera ser. Eso a nadie sorprende de los que participamos en las negociaciones. Pudo haber sido uno u otro, civil o militar", aclaró.

En rueda de prensa, el legislador recordó que en uno de los artículos transitorios se refiere a quién podría encabezar la Guardia.

"No hay sorpresas. El Presidente está actuando con congruencia y nunca se ha alejado de lo que el Legislativo propuso. Yo sí creo en los militares".

Monreal advirtió que, aunque presida un mando militar, tendrá que someterse a la ley civil y no al Código de Justicia Militar.