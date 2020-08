Defiende AMLO consulta sobre expresidentes

Reforma

Torreón— El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la posibilidad de llevar a cabo una consulta sobre juicio a expresidentes, pues esto permitiría poner en práctica la democracia participativa.

"La consulta está contemplada en la Constitución, es parte de la democracia participativa. La democracia no se agota sólo en las elecciones, no sólo es democracia representativa, no es que no se eligen por tres por seis años, no se eligen los ciudadanos y ya no vuelve a participar la gente.

"Afortunadamente, se está avanzando en la democracia participativa para que se pueda mandar obedeciendo al pueblo, que siempre sea el pueblo el que decida, el que mande", comentó López Obrador.

En conferencia en Torreón, Coahuila, el mandatario federal reiteró que no quiere ser "verdugo" y que la decisión de llevar a cabo la consulta es de la gente.

"Pues, yo estoy proponiendo que participemos los mexicanos, no quiero que se vaya a pensar que soy verdugo; no es mi fuerte la venganza. Si existe este instrumento, puede utilizarse. ¿Quién va a decidir si procede o no procede? primero la gente, porque al final pues es una elección.

"La gente va a ir de manera libre a decir si quiere que se enjuicie o se castigue a los expresidentes o no, siempre va a ser el pueblo el que va a tener la última palabra", dijo.

El presidente mencionó que su postura será la de no enjuiciar a los ex mandatarios y poner un punto final; sin embargo, respetará la decisión de la ciudadanía.

"Yo estaba porque se pusiera un punto final y que pensáramos hacia adelante. Y voy a seguir manteniendo esa postura y voy a votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes, pero voy a respetar lo que decida la gente. Es un momento estelar en la historia de México el que estamos viviendo", agregó.