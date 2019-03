Deben a Caminos y Puentes Federales 740 mdp

Ciudad de México— Caminos y Puentes Federales (Capufe) presentó cuatro demandas para reclamar a proveedores privados pagos pendientes de telepeaje por al menos 740 millones de pesos, pero ha tenido problemas para el trámite de los juicios.

Las demandas fueron presentadas el pasado 3 de diciembre contra Viapass, Pase Servicios Electrónicos, Operadora Concesionaria Mexiquense (Conmex) y otra empresa cuyo nombre no ha sido publicado.

Capufe reclama a Conmex el pago de 130.8 millones de pesos por peajes recolectados en el Circuito Exterior Mexiquense en septiembre de 2018.

El juez federal Horacio Ruiz Palma ha desechado dos veces la demanda de Capufe, la más reciente el pasado 27 de febrero, por considerar que la vía mercantil no es la correcta para tramitar este reclamo.

Conmex, que en el cuarto trimestre de 2018 reportó ingresos por peaje de mil 129 millones de pesos, ni siquiera ha sido notificada, ya que está en trámite una nueva apelación de Capufe contra el segundo desechamiento.

En el caso de Viapass, la demanda es por al menos 13.4 millones de pesos, pero el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil no ha podido localizar a la empresa en ninguna de las direcciones proporcionadas por Capufe.

La demanda más cuantiosa, por 596 millones de pesos, es contra Pase Servicios.

El Juez Décimo Cuarto Civil, Guillermo Campos, sí admitió la demanda de Capufe, que el 14 de enero fue contestada por la empresa con una contrademanda cuyos detalles aún no son públicos.

Capufe alega en términos generales que las empresas han incumplido el Convenio Marco de Interoperabilidad de 2014, por el que se uniformó el uso de tags para hacerlos válidos en todas las carreteras, sin importar el operador.