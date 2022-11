Debaten diputados sobre si habrá o no reforma electoral

Ciudad de México.— Diputados del grupo mayoritario reclamaron a la Oposición que se sostenga en el acuerdo para aprobar la reforma electoral que estaban negociando y que ahora se niegan a reconocer por el rechazo a la iniciativa del Ejecutivo federal.

En el debate de la agenda política sobre la marcha del domingo pasado por la defensa del INE, diputados del PVEM y PT exigieron a los coordinadores del PAN, PRI, PRD y MC que no le den la vuelta a lo que ya se había avanzado.

El coordinador del PVEM, Carlos Puente, emplazó a la Oposición a que digan la verdad de lo que estaban negociando y no se echen para atrás con lo acordado previamente antes de la "marchita".

"Que 'el INE no se toca', claro que hay que tocarlo, claro que hay que ajustarlo y ustedes están de acuerdo, porque yo he platicado con Jorge Romero, con el diputado Cházaro, el diputado Moreira, con mi paisano Álvarez Máynez. Ojalá no se queden atrapados en sus dichos después de su marchita.

"¿Quién está en contra de que se garantice la ley, que el 50 por ciento de las gubernaturas sean para mujeres? ¿quién está en contra de bajar la edad de los diputados federales a 18 años? ¿quién está en contra de la aplicación estricta de la norma para que, desde el INE y desde el Tribunal dejen de legislar?", cuestionó.

El petista Gerardo Fernández Noroña afirmó que no se va a "tocar al INE", porque es otra la reforma que se está negociando en la Cámara.

"Son muy hipócritas porque todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados; estos que dicen que el INE no se toca, están tóquelo y tóquelo en las discusiones de las tres comisiones, están de acuerdo en que hay que quitarles una serie de atribuciones abusivas, que le han hecho daño a todas las fuerzas políticas y que no ayudan al proceso de democratización del País.

"Es un discurso hipócrita, es un discurso hacia afuera y otra de realismo político en las discusiones que tenemos. Es más, yo adelanto: habrá reforma constitucional en materia electoral. ¿De qué calado? ¿De qué tamaño? ¿Hasta dónde? Eso lo vamos a decidir entre todas las fuerzas políticas", afirmó.

Por Morena, Sergio Gutiérrez aseguró que su bancada actuó de "buena fe" para crear el grupo de trabajo plural donde analizaran todas las iniciativas, incluyendo las de la Oposición, para tratar de buscar con consenso y generar un acuerdo para una reforma electoral.

"Tener reglas claras en materia de paridad y acciones afirmativas, necesitamos certeza en las decisiones que tomen el INE y los tribunales electorales, no queremos que las reglas cambien al cuarto para las doce. Necesitamos reducir el financiamiento de los partidos políticos, y ¿ustedes creen que de verdad su marcha abonó a la democracia? Con ustedes o sin ustedes vamos a tener reforma electoral", aseguró el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Remarcó que solo le quedan 140 días a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama en el cargo, por lo que cuando ellos no estén, el INE volverá a ser imparcial.

Por el PAN, Jorge Arturo Espadas reclamó que, tras reconocer la derrota por el anuncio de una reforma a leyes secundarias, ahora hay amenazas nuevamente contra los legisladores.

Reiteró que diputados de Acción Nacional responderán al reclamo ciudadano para evita la reforma electoral del Presidente, pero no dijo nada de lo que se está negociando en San Lázaro.

"Como no pasará la reforma Constitucional, amenazan desde Palacio con hacer una reforma legal que desde ahí trastoque la Constitución. No pasarán, no pasará la reforma constitucional y cualquier reforma legal que intenten para vulnerar la Constitución y vulnerar al INE", afirmó.

El diputado del PRI Marco Mendoza advirtió no es tiempo de ninguna reforma electoral. "No estamos en el momento de legislar e improvisar cambios a partir de debilitar el sistema democrático, al contrario, tenemos que fortalecerlo. Que se escuche fuerte y claro: el PRI votará en contra de toda iniciativa que busque debilitar a la democracia", planteó.

La diputada del PRD Elizabeth Pérez aseguró que si la Oposición estuviera derrotada, no habría agenda política para discutir la marcha. "¡Aquí se ve cuánto les dolió!", exclamó.