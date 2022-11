Nada personal, dice Layda sobre cuestionamientos a Monreal

Ciudad de México.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no quita el dedo del renglón con el senador Ricardo Monreal, aunque aseguró que no tiene ninguna "cuestión personal" con el morenista.

Ahora le pidió a su correligionario que responda si hizo uso de tráfico de influencias para que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quedara exonerado de una denuncia.

PUBLICIDAD

"Estos llamados a Ricardo Monreal, estos señalamientos ¿No afectan al partido?", se le preguntó a la gobernadora.

"Mira mi amor, yo digo lo que siento y yo no tengo ninguna cuestión personal, solamente mi pregunta era: '¿tú utilizaste el tráfico de influencias, hiciste uso de tu tráfico de influencias para entregarle a Alejandro Moreno una hoja donde no lo vinculaban a proceso, quedaba exonerado de los delitos por los que había sido acusado por otra persona en su mismo partido?", expuso.

"Ese era mi problema, él fue buscando otros laberintos que, pues tratando, yo creo que de justificarse, pero no me ha contestado la pregunta, yo solo quiero que me responda si es o no es así, porque sería muy lamentable que usara la justicia como moneda de cambio".

Sansores habló del tema tras asistir como invitada a la 113 Asamblea General Ordinaria del IMSS, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria he hecho varias acusaciones y señalamientos contra el zacatecano a través de su programa "Martes del Jaguar".

El 25 de octubre, Sansores acusó a Monreal de traicionar a Morena en la Ciudad de México por supuestamente promover y financiar a candidatos de otros partidos en la elección de 2021.

La gobernadora difundió mensajes de texto entre Monreal y Moreno, sostenidos en 2020, en los que negociaban el apoyo priista a su hermano David para ganar la Gubernatura de Zacatecas.

El legislador presuntamente le ayudaría al líder del PRI a detener las investigaciones de la Fiscalía General de la República en su contra.

En las conversaciones de texto, Monreal consulta a "Alito" si interpuso amparos contra el aseguramiento de sus propiedades y le ofrece sus gestiones ante una fiscal.

La gobernadora también reveló que los Monreal tienen un total de 48 propiedades entre casas y ranchos, y tachó a los integrantes de esa familia de hipócritas, cínicos y farsantes.

En respuesta, Monreal declaró que detrás de los ataques de Sansores está la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

El senador ya presentó una denuncia derivada de las intervenciones ilegales a conversaciones privadas que hizo públicas la gobernadora Sansores.