¿De qué viviría un presidente honesto?: Felipe Calderón

Ciudad de México— Luego que López Obrador señaló que los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón trabajaron como asesores en empresas privadas tras concluir sus mandatos, el expanista afirmó que actuó legalmente y con ética.

"Agradezco la disculpa del Presidente @lopezobrador_. Reitero que he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad", publicó Calderón Hinojosa en Twitter.

Tras afirmar que no resolvería nada no laborar en empresas extranjeras, el expresidente cuestionó de qué puede vivir un mandatario.

"Potenciales conflictos de interés se evitan con el plazo de ley. No resolvería el no laborar para empresas extranjeras, puesto que sobre las nacionales el gobierno tiene incluso mayor poder. Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto?".

En su conferencia matutina, López Obrador señaló a Zedillo por asesorar a una empresa tras la privatización de los ferrocarriles nacionales, y a Calderón de trabajar para una empresa extranjera.

"Se les pasó la mano, eso no se puede hacer, no, es un asunto legal, además, debe ser un asunto legal, un Presidente tiene toda la información estratégica del país, por su cargo establece relaciones, entonces si no es ilegal, es inmoral, esas cosas ya no deben seguir sucediendo", señaló el titular del Ejecutivo.