Darán protección de por vida a Cabeza de Vaca

Ciudad de México— Diputados locales del Congreso de Tamaulipas avalaron hoy en Comisiones, reformas a la constitución local para otorgar seguridad, entre ellos escoltas y vehículos oficiales con cargo al erario, al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por los próximos seis años a partir de que deje el cargo.

Asimismo, en caso de que sea necesario, las medidas podrán ser prorrogables, tras argumentar que el gobernador enfrentará riesgos y represalias por combatir al crimen organizado en su administración.

La iniciativa con punto de acuerdo para otorgar protección vitalicia a ex servidores públicos, que presentó el diputado local del PRI, Florentino Sáenz Cobos, fue avalada, tras la reunión de la Diputación Permanente.

El documento que fue recibido el pasado lunes, y se reservó, fue admitido ayer por el Pleno y turnado a Comisiones.

Según la iniciativa que plantea adicionar el segundo párrafo a la fracción I del artículo Bis de la Constitución Política de Tamaulipas fue avalada por tres votos a favor, dos del PAN y uno del PRI, contra dos de Morena.

"El Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten", señala.

Hasta ayer que se presentó el documento, no estaba preciso el período que se otorgaría la seguridad a ex servidores públicos, entre ellos al titular del Poder Ejecutivo, y Secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como a Fiscal General de Justicia del Estado.

Los diputados locales de Morena, Esther García Ancira y Eliud Almaguer Aldape, luego de criticar la reforma, pidieron precisar el período en que el Estado pagará la seguridad a los ex servidores públicos.

Lo anterior, ante el riesgo que representa la función que desempeñaron al combatir a la delincuencia organizada y al dejar el cargo, ya no cuentan con protección pagada por el erario.

Los morenistas advirtieron que al ser prorrogable el período de la seguridad, se extenderá de por vida hasta ser vitalicio.

"Estamos hablando a futuro y si las condiciones de riesgo lo ameritan, va a ser vitalicio", afirmó.

"Sí es prorrogable y dicen en tanto las condiciones de riesgo lo amerite, quién va a calificar las situaciones de riesgo", agregó.

Por su parte, Félix García Aguiar, presidente de la diputación permanente, aseguró, que la iniciativa establece un período, y en el caso del Gobernador, será por seis años.

"El caso de Coahuila pues son vitalicias, aquí hay un plazo, esta ley se busca que sea el plazo que ocupó el cargo de riesgo, ese es el sentido de la iniciativa", expresó.

El documento señala que la seguridad se puede prorrogar, en caso de requerirse, por lo que puede ser de forma vitalicia, aseguró Almaguer.

"Sí es un plazo, pero hay una palabra: ahí dice que puede extenderse, en pocas palabras se puede extender y si habla de los actuales y a futuro", señaló.

Sáenz en defensa de su iniciativa dijo que además de Coahuila, en Nuevo León y Ciudad de México, la seguridad para ex funcionarios en riesgo por el ejercicio de sus funciones, es vitalicia.

"Entonces, porque no hacer lo mismo aquí en Tamaulipas", externó.

La diputada local de Morena pidió que el beneficio de la seguridad tuviera retroactivo, ya que no lo contempla la reforma.

"Es un principio de derecho, si es en beneficio se tiene que aplicar también retroactivamente, mi duda es: ¿se va aplicar retroactivamente?", manifestó.

La Oposición en el Congreso de Tamaulipas además criticó a Cabeza de Vaca, ya que a su arribo al Gobierno retiró la seguridad como escoltas y vehículos blindados a ex Mandatarios y ahora pide protección del Estado a su salida.

El diputado local del PAN Joaquín Hernández dijo que los ex Gobernadores, entre ellos, Egidio Torre Cantú, se desentendieron de combatir al crimen organizado, por lo cual no ameritaba que tuvieran protección con cargo al erario.

"Recordemos que Tomás (Yarrington), Eugenio (Hernández), nos entregaron, no es lo mismo entregarnos a defendernos. Es totalmente distinto, hay dos puntos, norte, sur, quien nos entregó fueron esos dos ex Gobernadores, y otro que no hizo absolutamente nada, Egidio, sí, y ahí es el punto de diferencia", aseveró.

"Totalmente distinto, entregar, hacerte el tonto, como lo hizo Egidio (Torre), o a protegernos como lo hizo nuestro Gobernador, Cabeza de Vaca", añadió.