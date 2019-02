Daña sismo 62 inmuebles en Chiapas

Tapachula— El sismo de magnitud 6.5, ha dejado daños en 62 inmuebles en Chiapas, de acuerdo al último reporte del Sistema Estatal de Protección Civil.

Del total, 39 son viviendas, ocho escuelas, dos Iglesias, 10 edificios públicos, dos edificios privados y un edificio histórico.







En el Municipio de Acapetahua, en la costa de Chiapas, ocurrió el mayor daño con 32 casas, señala el informe oficial.

Las afectaciones en la mayoría de inmuebles son menores, ya que presentan grietas en paredes y techos, así como desprendimientos de plafones y aplanados.

Hasta el corte de las 17:15 horas no hay personas fallecidas.

En el Municipio de Suchiate, lugar del epicentro, un menor resultó lesionado en el hombro izquierdo y una piernal, por lo que fue hospitalizado.

El sistema de presas de la entidad no reportó afectaciones y opera con normalidad, mientras que el Centro de Alertas de Tsunami reportó que tras el movimiento no había riesgo para el Pacífico.

Protección Civil de Chiapas mantiene activado el protocolo de monitoreo por sismo y continúa la evaluación de daños.

En Guatemala, el movimiento telúrico dejó daños en siete Departamentos (Estados) y tres heridos, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Las demarcaciones con afectaciones, también menores, se registraron en San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá, Ciudad de Guatemala y Sacatepéquez.