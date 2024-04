Dan partidos por ganadoras a cada una de sus candidatas

Chihuahua— Dirigentes estatales del PAN y de Morena, declararon cada quien por su parte, ganadora a cada una de sus candidatas, respecto del segundo debate presidencial desarrollado el domingo pasado con la participación de Xóchitl Gálvez por PAN-PRI-PRD, Claudia Sheinbaum, de Morena-PT-PVEM y Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano.

Gabriel Díaz, del PAN, consideró que Gálvez fue quien presentó mejores propuestas en materia de seguridad, crecimiento económico y salud, además de ser la candidata que representa a la sociedad y sabe cómo recomponer el rumbo del país.

“En cambio, Sheinbaum volvió a mentir a las y los mexicanos diciendo que todo va bien y además no presentó propuestas realistas, todo quedó en publicidad a su jefe López Obrador y así no podremos salir adelante como país, porque ella quiere continuar en algo que ya está destruido, que no ha funcionado”, declaró Díaz Negrete.

A su juicio, Sheinbaum representa al régimen de odio, corrupción y de abrazos a los criminales, mientras que Xóchitl, dijo, es la candidata que devolverá la seguridad, la reconciliación y la unidad nacional.

“En estas campañas no pensemos en nosotros, pensemos en el futuro que les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos; este 2 de junio definiremos entre la libertad y la paz o un gobierno populista que solo ha dejado crisis como en Venezuela, Cuba o Nicaragua”, concluyó el diriente de Acción Nacional.

Para Brighite Granados, de Morena, se trata de un triunfo histórico de Claudia Sheinbaum, que a su ver presentó mejores propuestas. Resaltó además la diferencia considerable que aseguró, existe en las encuestas a favor de su candidata.

“Vimos a dos candidatas que enfrentaron sus proyectos de nación, pero sólo hubo una mujer presidencial en el debate: Claudia Sheinbaum. Las encuestas ratifican lo que venimos viendo desde hace rato, una tendencia insuperable a favor de nuestro movimiento y nuestra candidata”, declaró la dirigente.

Destacó las propuestas de la candidata por Morena en materia de infraestructura, conectando al país con carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos para detonar el desarrollo regional sostenible y con bienestar.

El tercer debate presidencial quedó programado para el domingo 19 de mayo, y podría cambiar el formato para permitir un mayor contraste de ideas y estimular el enfrentamiento directo entre candidatas y candidato.

clozano@diarioch.com.mx