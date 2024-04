Intentaron retener a 'Rodo': Corte se niega y EU no lo busca

Ciudad de México.- El Gobierno federal fracasó en su intento de retener en la cárcel a Abraham Oseguera Cervantes, hermano de "El Mencho", líder del CJNG, luego de que la Corte le negó ayuda y Estados Unidos confirmó que no está entre sus objetivos.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló las gestiones realizadas para tratar de evitar la liberación del presunto narcotraficante, luego de la determinación para no vincularlo a proceso.

De entrada, la funcionaria arremetió contra el juez Rogelio León Díaz Villarreal, por desestimar pruebas de la FGR y consideró que prevalecieron "indicios" y videos editados aportados por la defensa.

"El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía (General de la República), no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado.

"En cambio admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación", señaló durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rodríguez dijo que se envió una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle su intervención en un asunto tan relevante para el Estado y la procuración de justicia. Sin embargo, los ministros terminaron respaldando la orden del juzgador.

"Por tratarse de un asunto de relevancia y de interés para el Estado Mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, el día de ayer se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención, a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia.

"Ante ello, el Máximo Tribunal respondió, por escrito, al Gobierno de México justificando el actuar del juez", lamentó.

Rodríguez justificó que la dependencia a su cargo tardó en obedecer la resolución de dejar ir a "Don Rodo" porque se consultó a Estados Unidos si tenía algún proceso en curso contra el supuesto narcotraficante, pero la respuesta fue negativa.

"Paralelamente se solicitó a las autoridades estadounidenses información, procesos o denuncias pendientes en contra de Oseguera Cervantes, con la finalidad de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas.

"Finalmente, el día de ayer, las autoridades estadounidenses dieron respuesta, por escrito, sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche, en los términos ordenados por el juez", explicó.

Desde Palacio Nacional, la Secretaria de Estado reconoció que las autoridades penitenciarias decidieron retener al acusado incluso después de que se emitió un plazo de tres horas para que fuera liberado.

En consecuencia, explicó, el Gobierno de México pagará multas por un monto de 50 mil pesos.

Exhiben las consideraciones del juez

Previamente, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de la SSPC, expuso las consideraciones del juzgador para "favorecer" al hermano de "El Mencho".

"El juez que lo favoreció es el juez Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal federal en el Estado de México, con sede en Almoloya.

"Con base en 3 videos que presentó la defensa, estos videos los presenta 2 horas antes del inicio de la audiencia, entonces el domingo 28 de abril el juez Díaz Villarreal decreta la no vinculación a proceso en favor del detenido y ordena su inmediata libertad", dijo.

Rodríguez Bucio sugirió que las pruebas presentadas por los abogados de "Don Rodo" no eran tan sólidas como para liberarlo, pues fue detenido en posesión de armas y drogas en su domicilio de Autlán de Navarro, Jalisco.

"Consideró inverosímil que una persona de 71 años se encontrara a esas horas (3:48 hrs) altamente armado y con ese narcótico (2,011 pastillas de fentanilo y 38 gr cocaína); que en la lógica, si fuera una persona que vendiera estupefacientes las tendría en su casa y no en su cuerpo.

"Estimó que Abraham "N" no estaba en condiciones de cargar un arma larga por su salud, basándose en una simple opinión del médico que ofreció el detenido como testigo y no a través de un dictamen pericial imparcial; sin embargo, el propio médico, ante los cuestionamientos del MP, refirió que sí podía cargar hasta 5 kilos", leyó de una lámina.

El Subsecretario enfatizó que la Fiscalía General de la República apelará la resolución.

El hermano de "El Mencho" salió del penal del Altiplano esta madrugada, informaron a REFORMA autoridades judiciales, tras ser detenido el pasado 21 de abril.