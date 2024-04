Celebran a niños con 'tocada' en la mañanera

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el Día del Niño al comenzar su conferencia matutina con una presentación del grupo de rock infantil "Los Patita de Perro".

El Mandatario resaltó la importancia de festejar a la infancia.

"Felicidades a las niñas y niños de México. Hoy vamos a escuchar música para niñas, niños, nos da mucho gusto que estén aquí", expresó AMLO ante los presentes, entre los que se encontraban los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública.

"Fíjense que al mismo tiempo, vamos a informar sobre seguridad y parece que son temas completamente opuestos, pero no, no, no. Hay que humanizar mucho todo lo relacionado con nuestra convivencia y la seguridad y desde la infancia, lo que ustedes hacen es eso y es excepcional".

Los integrantes del grupo amenizaron el inicio de la conferencia con varias de sus canciones, incluyendo letras que promueven hábitos saludables como "Lávate los dientes y las orejas también", y valores como la educación: "No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal".

En un momento, incluso invitaron al gabinete de seguridad a unirse al coro, en donde el titular del Ejecutivo participó.

Los músicos, que se despidieron con una canción dedicada a las madres solteras y buscadoras (de desaparecidos), aprovecharon para hacerle saber al tabasqueño que lo extrañarán cuando se retire, al terminar su sexenio.