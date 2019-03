Cumple incendio más de 24 horas activo en Veracruz

Ciudad de México— El incendio forestal en el municipio de Las Vigas de Ramírez, en Veracruz, cumplió ya más de 24 horas activo.

Protección Civil estatal informó que hay 533 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales combatiendo la conflagración.

"Hasta el momento no ha sido necesario limitar el paso de la carretera", dijo Guadalupe Osorno, titular de la dependencia.

Indicó que diversos ayuntamientos han prestado pipas con agua.

"Diferentes dependencias han puesto a disposición de la atención de la emergencia herramientas y artículos", añadió.

La funcionaria llamó a la población a no acercarse a la zona, a menos que sean convocados por una de las fuerzas de tarea que están en el centro de mando.

"Hasta el momento no ha hecho falta acopio de víveres, está controlada la situación", dijo.