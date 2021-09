Cuestionan que solo Ssa expida certificado de vacuna

Ciudad de México— Tras revelarse que usuarios padecen fallas en la plataforma que dispuso el Gobierno federal para descargar su certificado de vacunación contra Covid, el diputado panista Éctor Jaime Ramírez atribuyó parte del problema a que el documento solo es expedido por la Secretaría de Salud federal.

Los problemas han afectado principalmente a personas que requieren salir del país y necesitan comprobar su inmunidad.

"Tengo Issste, me tendría que certificar el Issste. ¿Por qué una sola institución a través de un único instrumento?", señaló el también secretario de la Comisión de Salud en la Cámara baja.

En su caso, ejemplificó que ante la imposibilidad de obtener su certificado por medio del sitio web tuvo que solicitarlo al Gobierno de Guanajuato, donde radica.

"Viajé a Europa. No había certificado federal; me dieron un certificado local. No te puedes frenar por la incapacidad del Gobierno federal, eso es con lo que está batallando la gente".

Explicó que tenía que viajar a Francia a la asamblea europea como legislador mexicano.

"Fui con mis papelitos (de vacunación) al Gobierno local. Eso fue en junio".

Usuarios en redes sociales han denunciado la imposibilidad de descargar el certificado.

Miguel Betancourt, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, señaló que la OMS no ha avalado el que se aplique un pasaporte de inmunidad.

"Desde la perspectiva global, el que un país exija un comprobante de inmunidad genera este tema de desigualdad e inequidad.

"Incluso hay evidencia, hay estudios, todavía limitados, de que el certificado no sirve de mucho para limitar la propagación de la enfermedad", señaló.

No obstante, consideró, el Gobierno tiene la tarea de restablecer lo antes posible la eficiencia del sitio.

"Si recibí mis vacunas aquí en México, y hay un sitio para que pueda descargar el certificado y poder viajar sin problema, esperaría que la autoridad nacional que está ofertando este servicio preparara la infraestructura y la capacidad para atender a la población que lo requiere", indicó.

"Cada vez que lanzan una página web tiro por viaje se cae", apuntó.