Cuestionan inclusión de GN en Fuerza Armada Permanente

Ciudad de México.- Integrantes del Ejército y la Marina cuestionaron los alcances de la propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional como parte de la Fuerza Armada Permanente, dado que la corporación tiene elementos civiles.

En un foro organizado por la Cámara de Diputados para analizar las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el capitán de corbeta del Servicio de Justicia Naval de la Secretaría de Marina, Roberto López Sánchez advirtió sobre los riesgos de aprobar dicha propuesta.

Recordó que la Guardia Nacional fue creada como un organismo para operar en seguridad pública y en el artículo 89 constitucional el presidente Andrés Manuel López Obrador propone que sea parte de la Fuerza Armada Permanente.

"La Guardia Nacional ya es un ente que de hecho opera en la seguridad pública, ¿podrá en su momento operar en la seguridad interior y en la defensa exterior? Habría que ver si este personal, que ha dejado de ser preparado en cuestiones de guerra, para ser preparado en cuestiones de seguridad pública y que ha dejado la preparación operativa de las Fuerzas Armadas, va a tener el conocimiento para actuar en cuestiones de seguridad interior y de defensa exterior, que son propiamente combates internos y temas de guerra internacional.

"Habría que analizar la conveniencia, la prudencia de que la Guardia Nacional, en algún momento, vaya a prestar estos apoyos a las Fuerzas Armadas cuando ya no van a tener esa preparación operativa", planteó en un foro realizado con el tema de la Guardia Nacional en la sede del Congreso de Morelos.

También citó que no se plantea en la reforma el régimen de seguridad social al que tendrán acceso los miembros de la Guardia Nacional.

Recordó que el grueso de la nueva corporación está conformado por personal que en su momento estuvo adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina, y fueron redireccionados a la Guardia Nacional.

También hubo personal civil que fue contratado directamente para servir en la Guardia Nacional.

"Habría que analizar la conveniencia de los servicios de seguridad social que ellos tendrían. ¿Sería prudente mantener a los militares que dejaron las Fuerzas Armadas para participar en la Guardia Nacional con esos servicios de seguridad social?", planteó.

Por su parte, Jonathan Maza Vázquez, maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de la Sedena, también alertó sobre las implicaciones de meter a la GN en la Fuerza Armada Permanente.

Pidió a los legisladores poner atención sobre la "letra pequeña" de la reforma que propuso el presidente, que busca principalmente adscribir a la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.

"Es muy importante prestar atención a la letra pequeña de lo que se está planteando en la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo Federal.

"A esa redacción hay que prestar mucha atención, porque tiene implicaciones no solamente en función de la consolidación de la institución de seguridad pública, que se pretende tener para afrontar los desafíos en materia de seguridad, sino tiene implicaciones sistémicas.

"Hay que prestar atención, y especialmente nuestros legisladores, en función de conceptos claros sobre lo que estamos discutiendo. Cuando hablamos de seguridad pública, estamos hablando de algo distinto a la seguridad nacional", expuso Maza Vázquez.

Insistió en que se debe discutir "con mucha claridad", si la Guardia Nacional va a ser considerada una fuerza armada como parte de la Fuerza Armada Permanente.

Explicó que se debe legislar en materia de seguridad interior en la Constitución, para que en leyes secundarias se precisen tareas de la Guardia Nacional y atienda desafíos en la materia, que son mucho más graves que los de seguridad pública, específicamente con la delincuencia organizada.

También detalló que se deben considerar condiciones de trabajo para los integrantes de la Guardia Nacional, a fin de que tengan las garantías de un desarrollo profesional de carrera y de seguridad social para ellos y sus familiares.

"Este es uno de los aspectos que nunca se ha tocado, también en cuanto a las corporaciones policiales en México", mencionó.

El presidente de la Comisión de Marina, el almirante en retiro Jaime Martínez López, manifestó que la iniciativa en materia de la Guardia Nacional no debe enfocarse tanto en la organización operativa, sino construir los fundamentos que permitan tener una institución forjada en los valores y la disciplina.

Añadió que para crear un oficial de la marina se requieren 15 años.

"No debemos de enfocarnos tanto a la organización, sino a darles los fundamentos para que tengamos una policía, no pronta para hacer, pues yo soy admirante retirado, 45 años de servicio en la Marina.

"O sea, no fue rápido. Si queremos tener una Guardia Nacional de pronta, pues tampoco no resulta. Tienen que tener, colocarle valores, doctrina, disciplina. Entonces, eso no es rápido. Para crear, solamente, para crear un oficial de la Marina son 15 años. Así de rápido", mencionó.

La abogada en materia penal, procesal y criminalística, Patricia González Rodríguez, recomendó que haya una justificación más robusta sobre por qué la Guardia Nacional tendría que dejar la adscripción en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para pasar a la Sedena, porque sólo se habla de la debilidad de las policías estatales y municipales.