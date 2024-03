Respalda Sheinbaum salida de funcionarios en Guerrero

Progreso, México.- La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, respaldó la salida de altos funcionarios de Guerrero tras el asesinato de un normalista a manos de policías estatales.

En conferencia de prensa en este puerto, la morenista subrayó que debe llegarse "a las últimas consecuencias" en este caso y castigar a los responsables.

"Yo creo que está bien que hayan renunciado, pero además tiene que llegarse a las últimas consecuencias en este caso. Siempre hemos estado en contra de que se utilice la fuerza pública en contra de un ciudadano, más de un estudiante y tiene que llegarse a las últimas consecuencias en la investigación", enfatizó.

"Y que haya castigo a los culpables y tomaron la decisión de renunciar y me parece bien que haya ocurrido esto".

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció este jueves las renuncias de los secretarios de Gobierno y de Seguridad, además de la remoción de la fiscal general, tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Khotan Gómez.

Sobre la violencia política en Guerrero y el asesinato de candidatos, Sheinbaum reiteró que se debe fortalecer la vigilancia en "ciertas" zonas de la entidad para evitar que "ocurra esta situación".

"Como lo he dicho, hay algunas zonas de Guerrero, algunas zonas de Michoacán, una buena parte de Guanajuato, unas zonas de Jalisco en donde tiene que incrementarse la presencia para garantizar la seguridad en este proceso electoral", manifestó.

"Sabemos que ya hay una plática entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México y que están trabajando en ello".

'Quieren parar el Tren a como dé lugar'

En otro tema, Sheinbaum acusó que el Poder Judicial está buscando frenar la continuación de las obras del Tren Maya a como dé lugar, para que no se termine durante el sexenio de AMLO.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que, más que un tema jurídico, es político, pues los jueces han tomado partido.

"Ha habido muchos amparos contra el Tren Maya, tratando de parar la construcción del Tren Maya, a todos ha respondido el Gobierno de México y estamos seguros que no va ser la excepción, más que un tema jurídico, pues es un tema político", manifestó.

"En donde los jueces están tomando partido para evitar que se termine el Tren Maya en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero estamos seguros que jurídicamente se les va a contestar para que se pueda terminarse el Tren Maya".

Un juez federal ordenó al Gobierno federal acatar la suspensión definitiva que impide continuar las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya.

En su resolución, advirtió que no hay evidencia de que se están cumpliendo las condiciones impuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.

Además, el juez dio tres días a la Profepa y a la Semarnat para que le informen las medidas de verificación, vigilancia o seguridad que han tomado para que se cumplan las condiciones de la MIA, con amenaza de multa si no cumplen.

'No me he cansado'

Cuestionada sobre si se siente cansada después de las primeras dos semanas de campaña -en los que promedia tres mítines diarios-, la candidata dijo que no.

"Y no, no me he cansado, al contrario, más fuerte que nunca", sostuvo.