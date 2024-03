Alertan por militarización del INM para contener migrantes

Ciudad de México.- Los militares permearon las labores del Instituto Nacional de Migración (INM) con un resultado represivo hacia las personas indocumentadas que intentan llegar a los Estados Unidos en su paso por México.

El Gobierno mexicano, desde 2019, echó mano de tácticas y tecnología castrenses para contener a los migrantes desde la frontera sur, reveló el informe "La militarización del Instituto Nacional de Migración", de la Universidad Iberoamericana.

México tiene la obligación de salvaguardar y promover los derechos de los migrantes, pero sobre todo evitar la participación militar en sus labores, advirtió Ernesto López Portillo, coordinador Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.

"Migrar no es un delito, las personas migrantes no son delincuentes y la migración, desde nuestro concepto no es un asunto de seguridad nacional, ellos tienen derechos intrínsecos y lo que nos toca es salvaguardar y promover su protección", externó el experto en seguridad, previo a la presentación del diagnóstico.

"Yo veo un concepto en donde la seguridad nacional funciona como un producto de opacidad (...) meter a militares a labores de migración es una vía desgraciadamente y socialmente rentable, pero seguro políticamente rentable, casi no hay personas en la clase política que interpelen la militarización", reprochó López Portillo.

"Y siempre habrá una resistencia organizada feroz (...) no importa cuánto conozcamos, no es suficiente, ni siquiera para crear un consenso en donde aceptemos que hay una militarización en el país. ¿Hay o no hay militarización en el país? Si el Estado Mexicano dice que no hay militarización y le da 300 o 400 funciones al Ejército, ¿cómo vamos a explicar a la sociedad que no hay militarización?, planteó el académico.

El informe, que se anunció tiene 254 páginas, fue presentado en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, en la Ciudad de México, con la participación de Andrea Pochak, relatora de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Paola García, investigadora de Migración de la Ibero.

En la presentación se evidenciaron a través de videos malos tratos por parte de personal del INM hacia indocumentados en distintos operativos.

"¡Entraste de manera irregular a mi país y por eso está en esta situación!", le gritó una agente a una migrante en uno de los videos mostrados, donde la indocumentada quedó asegurada bajo abusos.

También se mostraron corredizas y testimonios de torturas y golpizas de agentes de la Guardia Nacional entrenados por la Policía Militar contra los migrantes, principalmente en Chiapas.

Entre los hallazgos más relevantes del informe, destacó García, son los convenios de capacitación de agentes del INM en cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el uso de tecnología militar en detenciones migratorias, tales como datos biométricos, uso de aviones no tripulados, hacking mediante escáneres forenses y vigilancia mediante redes sociales.

Añadió que la ofensiva de México con militares y GN contra migrantes inició desde 2019, con el Plan de Migración de la Frontera Norte y Sur, delineado en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos.

"Existe un proceso paulatino y multifactorial de militarización del Instituto Nacional de Migración cuyos síntomas más visibles se reflejan en el despliegue de un 'derecho penal del enemigo' que criminaliza de facto a poblaciones en contexto de movilidad, es decir, se aplica un derecho penal excepcional a personas en condición irregular contrario al principio pro persona", explicó García.

Otro factor es el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército en procesos de detención migratoria por parte de la Guardia Nacional.

Delgadillo advirtió que los migrantes se enfrentan en México a un contexto cada vez más complejo de la mano militar y en el que se ejerce cada vez más maltrato.

"A uno se le queda la piel chinita al ver que México ha decidido utilizar la fuerza más letal, utilizar a los militares para contener a las poblaciones más vulnerables de la región, eso es una cosa muy fuerte", lamentó la experta vía remota.

"¿Qué vemos en México? Un fenómeno de militarización de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública y un fenómeno de militarismo en la esfera civil, la esfera castrense tomando el control sobre algunos aspectos que deberían ser propios de la esfera civil en cualquier democracia", observó Pochak.

"Y entonces, este contexto de creciente militarización en México ha sido monitoreado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años", advirtió la experta desde Buenos Aires, Argentina, al participar en el foro.