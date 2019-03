Cuestionan a SFP por conflicto de interés

Diputados cuestionaron a Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, sobre un posible conflicto de interés al revisar la actuación de su hermano Pablo Amílcar Sandoval, superdelegado en Guerrero.

En una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el legislador de Morena y originario de Guerrero, Rubén Cayetano, preguntó a Sandoval cómo va a vigilar la labor de su hermano y de otros familiares.

"¿Hasta dónde no se infringe un conflicto de intereses si no tendrá que evaluar, por ejemplo, a todos los delegados, ya los 32 respondieron su declaración patrimonial, entre ellos obviamente el de Guerrero, pero eso implica que se va a revisar su actuar, su proceder? Entonces, en este caso, ¿no se llega a un conflicto de interés al tener que ejercer recursos públicos por ser su hermano, no afecta?

"Es importante que se aclare para efecto de no incurrir en esa circunstancia y, sobre todo, para tener autoridad moral, porque eso es lo principal. En función pública se debe tener autoridad moral, ética pública, hay un código, pero ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? No sólo es un discurso, es muy profundo, hay que entrarle de manera responsable y con la realidad porque sino sacamos al PRI en su corrupción al régimen y llega Morena con su nueva corrupción, eso no, es a fondo el combate, hacer de la honestidad una forma de vida", planteó el morenista a Sandoval.

Cayetano también insistió en un posible conflicto de interés de Sandoval debido a las actividades de su esposo, John Ackerman, y de su hermano Netzaí Sandoval.

En su mensaje, Sandoval explicó que la Secretaría a su cargo pondrá especial énfasis en dar seguimiento a casos de conflicto de interés, como parte del combate a la corrupción y la impunidad.

Además, la funcionaria federal negó conflicto de interés con sus familiares y, enojada, fue la última respuesta que dio en la reunión con diputados.

Defendió que Pablo Amílcar Sandoval fue designado como delegado en Guerrero por sus propios méritos.

Recordó que fue el primer candidato de Morena para el Gobierno de Guerrero, donde incluso, afirmó, puso en riesgo su vida porque hizo campaña en los tiempos del conflicto de Ayotzinapa y otras desapariciones.

"Por sus méritos políticos fue designado por el Presidente como delegado en esa nueva reestructuración. Ellos no van a manejar ningún recurso y yo tengo muy claro que no voy a definir ni decidir absolutamente nada sobre sus tareas", sostuvo.

Asimismo, rechazó conflicto de interés con su otro hermano y su esposo, y advirtió una confusión en la división de poderes por parte del legislador.

"No es cierto que tengo cuatro miembros de mi familia en el Poder Ejecutivo. Mi esposo está en la UNAM, ahí es un simple catedrático de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. No voy a seguir con falacias que se han dado respecto al vínculo, él no trabaja en política, es de la UNAM".

Sobre su hermano Netzaí Sandoval, indicó que él trabaja en el Poder Judicial.

Sandoval también respondió molesta al cuestionamiento del diputado del PT Óscar González sobre el caso Odebrecht y la falta de procesados por el huachicoleo.

"De Odebrecht sólo hay notas y no hemos hecho nada, creo que tenemos una gran oportunidad, nunca se dijo nada de Odebrecht y es la punta (de la corrupción), creo que tenemos que profundizar ahí", dijo González, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Sandoval contestó que le molestaba que no se reconozcan los logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se los voy a tener que decir, son logros históricos que ha dado el Presidente.

"¿No se ha mencionado la palabra Odebrecht? Por favor, es más que Odebrecht, no es palabra, es un funcionario, es Santiago Nieto, y puso el dedo en la llaga (en la Fepade) y ahora es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). López Obrador así lo menciona, en el anterior Gobierno lo cesaron fulminantemente por investigar", señaló Sandoval.

Sin precisar nada sobre el caso Odebrecht, la Secretaria resaltó la firma de un convenio de colaboración para compartir información con la UIF para combatir la corrupción.