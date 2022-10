Critican jueces traspaso de GN a Sedena; protegen a ex PFs

Ciudad de México.- Jueces federales de la Ciudad de México advirtieron que el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es inconstitucional, y empezaron a conceder suspensiones a miembros de la extinta Policía Federal (PF) que permanecen en la GN para que no sean afectados por esta reforma.

"El decreto reclamado, al disponer que la Guardia Nacional, tendrá una estructura donde queda en un nivel bajo el mando de la Sedena, en principio contraviene lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución, en cuanto a que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil", afirmó Ulises Rivera, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa.

Siete de los 17 jueces de esta materia han concedido al menos 30 suspensiones en las últimas dos semanas para impedir que policías federales que se quedaron en la GN sean despedidos, se les rebajen salarios, jerarquías o prestaciones, o se tomen otras medidas en su contra.

Lo anterior, porque el sexto transitorio de la reforma legal publicada del pasado 9 de septiembre, para transferir la GN a la Sedena, establece: "La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dispondrá que el personal procedente de la extinta PF cese de prestar sus servicios en la GN, por lo que seguirá bajo su adscripción conservando sus derechos laborales adquiridos.

"El personal que pertenezca a los organismos especializados de la GN continuará prestando sus servicios en dicha institución de seguridad pública de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre la Sedena y la SSPC".

La ley no aclara para qué usaría la SSPC a los ex policías federales que salgan de la GN, por lo que decenas de ellos han estado promoviendo amparos. A inicios de 2022, unos 23 mil ex miembros de la PF seguían laborando en la GN, alrededor de 21 por ciento del total de efectivos.

"Se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que el quejoso continúe prestando sus servicios en la GN, en el lugar que actualmente se encuentra adscrito, conservando su rango, grado, salario y prestaciones que percibe", ordenó Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito.

Al "expulsar" a los ex policías federales, la reforma pretende convertir a la GN en un cuerpo totalmente integrado por miembros del Ejército, pues a los marinos se les dio la opción de reintegrarse a la Armada, o de quedar adscritos a la Sedena.

Una jueza federal de Irapuato notificará el próximo lunes si concede una suspensión definitiva para detener por completo la transferencia de la GN a la Sedena, que congeló durante ocho días con una suspensión provisional que ya fue revocada.

En la Suprema Corte de Justicia, el Ministro Juan Luis González Alcántara tiene pendiente notificar la admisión a trámite de una acción de legisladores de oposición que piden invalidar esta reforma.