Acusa AMLO malas entrañas vs. militares y trato grosero a mandos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró injusto el trato grosero que conservadores de malas entrañas dan a miembros del Gabinete de seguridad, y al presentar la encuesta en que las Fuerzas Armadas son bien vistas por la gente, retó a que sigan votando en el Congreso contra la Sedena y la Marina.

Al terminar la mañanera, el mandatario federal pidió un momento para comentar algo y presentó la encuesta del INEGI sobre la percepción de inseguridad, la cual, dijo, ha bajado.

Después, lanzó el reproche a la actitud de los conservadores contra sus funcionarios.

"No considero justo que, de manera grosera, traten a servidores públicos del Gabinete de seguridad, no lo considero justo", reprochó AMLO esta mañana.

"Y menos cuando está de por medio solo la politiquería, la militarización, dicen, los conservadores hipócritas, ¿quienes fueron los que militarizaron el país? ellos. Ellos eran los que permitían la tortura, ellos permitían las masacres, ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente y ahora como buenos hipócritas conservadores se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos".

"No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales. Tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de malolandia".

Ayer, durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, a la cual acudieron escoltándola los titulares de Sedena y Marina, legisladores de oposición encendieron los ánimos criticando la labor de las Fuerzas Armadas y la violencia en el país.

Y en la mañanera le preguntaron:

-¿Lo dice por la comparecencia de ayer?

A lo que respondió:

"Lo de ayer y lo de todos estos días, qué gusto me da que la gente, la gente se da cuenta", respondió.

Y ya para terminar, puso una gráfica con datos del INEGI para afirmar que la población tiene una buena imagen de la labor de las fuerzas de seguridad.

En la gráfica aparece la Marina con un índice de confianza de 84.9%, el Ejército de 82.3% y la Guardia Nacional de 71.9%.

Entonces lanzó el reto a los legisladores.

"Y no solo esto, ahora si ponlo, tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las Cámaras en contra de la Guardia Nacional, esto es lo que piensa el pueblo".