Avanza en San Lázaro Ley de Ingresos; critican endeudamiento

Ciudad de México.— La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2023, en medio de reclamos sobre la falta de debate de las propuestas del Ejecutivo, como es el aval a un endeudamiento por más de un billón de pesos.

Los grupos parlamentarios de la Oposición votaron en contra de ambos dictámenes, mientras que Morena, PVEM y PT lo hicieron a favor, sin mover una coma a las iniciativas del Ejecutivo federal.

En la Ley de Ingresos se prevén por 8.2 billones de pesos, de los cuales, 1.1 billones provendrán de la contratación de deuda, lo cual es una cifra histórica para el país.

Ello significará un incremento real del endeudamiento de 31.8 por ciento con respecto al 2022.

También se estima un crecimiento económico del 3 por ciento, lo cual es visto por la Oposición como parte de las cifras alegres del Ejecutivo federal, porque, al no lograrse la meta, tendría efectos negativos en el monto de recaudación final, el reparto a las entidades federativas y recortes a los programas.

El dictamen se aprobó con 24 votos a favor y 16 en contra. Se prevé su discusión en la sesión del Pleno del jueves.

Por el PAN, Carlos Alberto Valenzuela dijo que la Ley de Ingresos no va acorde con la realidad del País.

"Le están mintiendo a los mexicanos al decir que no están endeudando al País y de manera directa el aumento que tiene el presupuesto de 1.2 billones de pesos es el techo de financiamiento de deuda que está proponiendo el Gobierno Federal, eso no lo dijo ninguno de los oradores a favor, no dijeron la deuda que estamos contrayendo y que cada año, desde que entró el Gobierno de Morena, ha aumentado de manera gradual y de manera significativa", aseguró.

Del PRI, José Yunes, también condenó el aumento de la deuda por más de un billón de pesos.

Dijo que se llegará a una deuda histórica, de casi 50 por ciento del PIB para el 2023.

Llamó a los legisladores a ver la "dureza" de la realidad y los datos, por lo que económicamente el País no avanza, con daños colaterales en lo social.

"Cuando suban a tribuna sepan que al votar la Ley de Ingresos estarán votando para el 2023 por endeudamiento de casi un billón cien millones de pesos, que son los que completan el gasto al próximo año, eso es lo que tienen en sus manos y hay que corregirlo", demandó.

También criticó la sobreestimación de los ingresos y el agotamiento de las reservas del país por 350 mil millones de pesos, precisamente porque no hubo un correcto cálculo del gasto.

La diputada Patricia Terrazas, del PAN, recordó que el Banco Mundial estima que habrá una recesión de la economía a nivel mundial por el aumento de las tasas de interés de los bancos centrales y los procesos inflacionarios en distintos países.

"Los analistas estiman que recesión en Estados Unidos de América entre el último trimestre de 2022 y parte de 2023. Si están en recesión nuestros principales socios comerciales, pues imagínense nosotros, el optimismo aquí no cabe", dijo.

Advirtió que en los criterios de política económica preveían que el País cerraría con una inflación de 7.8, pero en septiembre se estimaba una inflación al final de 2022 del 8.7 por ciento, un 12% más de lo estimado en abril.

"Y todavía no cerramos el año, porque ahora nos vamos al Banco de México, estima el 9.5 por ciento para 2022, también se estima que cerraremos con una tasa objetiva mayor del 10 por ciento, toda vez que aún faltan dos anuncios del Banco de México", señaló.

La priista Blanca Alcalá dijo que, a pesar de pedir un análisis del paquete de ingresos, se tomaron con la cerrazón de no generar ningún intercambio en la Comisión ni con el Gobierno.

Por su parte, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, aseguró que hay cifras reales sobre la economía para el próximo año.

"La Ley de Ingresos se basa en estimaciones realistas y responsables, las diversas variables que se utilizan para estimar el nivel de ingresos que recaudará el sector público se basan en metodologías claras, con estricto apego a criterios técnicos y a las condiciones económicas y financieras que privan a nivel nacional e internacional.

"Es una ley de Ingresos responsable con las generaciones futuras, a pesar de las diversas presiones por aumentar el gasto en diversos sectores, se mantiene la política de no sobreendeudar a la hacienda pública", aseveró.

Garantizó que habrá un déficit manejable, con una propuesta responsable de nuevos financiamientos, y con un nivel estable de la deuda total con respecto al PIB.

Adelantó que Morena presentará una reserva para generar un estímulo fiscal para la venta de libros, del 8 por ciento.

También se presentará otra reserva para destinar recursos adicionales a 14 municipios de la frontera en la regularización de autos de procedencia extranjera, dinero que debe ser para pavimentación y que este año no se ha entregado.