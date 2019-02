Critican 'excelencia' en reforma educativa

Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la SEP, defendió que la iniciativa de reforma educativa del Ejecutivo federal incluya la palabra "excelencia", al indicar que es un objetivo, pero fue reprochado por maestros y especialistas.

En el tercer día de audiencias públicas sobre el proyecto de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, diversos ponentes criticaron la inclusión de este concepto, al considerarlo ambiguo, exigente y que podría propiciar una evaluación punitiva.

Tras escuchar opiniones, Concheiro celebró las discrepancias, pero defendió la redacción.

"Yo saludo a aparentes digresiones sobre reclamos específicos, justos, diría yo, muchos de los elementos. La educación superior en México es todo menos integral", apuntó.

Una Constitución, dijo, se basa o es inspirada en el derecho positivo, en el deber ser, es basada en las prácticas sociales y en ellas la construcción de sus propias transformaciones.

"Es en eso, y recojo la polémica, y me parece central que eliminar desde nuestra perspectiva y puesta aquí a discusión, el término de excelencia, que ha sido planteado aquí, excelencia en términos con equidad, con pertinencia, con integralidad, perdería sentido efectivamente", argumentó.

"Podría ser la excelencia, pero neoliberal y cuantitativa etcétera, todo ello; pero hoy proponernos y ligarlo precisamente a las prácticas, es no partir de una calidad que puede ser buena, regular, mala, sino en una construcción general sobre la base de las transformaciones que se han planteado".

Este concepto que ha sido debatido, resaltó, surgió de los foros de consulta organizados por el actual Gobierno para recabar la opinión de los actores involucrados en la educación en México.

"Está bien echarnos para atrás, volverla a discutir, ponerla en el centro, porque como ha sido dicho aquí el tema del Artículo Tercero está poniendo en cuestión a esa cereza del pastel del neoliberalismo que, precisamente, giraba sobre el tema de la educación y con una profundidad enorme era cambiar nuestra forma de ser", expuso.

Sin embargo, Miguel Erasmo Saldívar, doctor en Ciencias Pedagógicas y colaborador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reviró la postura de Concheiro.

"Me voy a dirigir a aspectos que considero que son fundamentales para entender de qué se trata la postura política de la CNTE porque ahorita se habló de calidad y de excelencia", inició.



"No queremos el término de calidad, porque la calidad se utiliza para medir ciertos aprendizajes que no producen la emancipación de la cultura imperialista. Sabemos matemáticas, pero que seguimos consumiendo Coca Cola que se construye con el agua que nos despojan".



En vez del término "excelencia", propuso que la iniciativa responsabilice al Estado de dotar al pueblo de una educación "descolonizadora, emancipadora de la cultura del imperialismo y del despojo. Educación del sujeto histórico y con conciencia histórica".