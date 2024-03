Critica diputada española 'abrazos' contra crimen

La diputada española, Álvarez de Toledo, participó en un foro en México donde criticó la política de 'abrazos, no balazos'.

La diputada española, Álvarez de Toledo, participó en un foro en México donde criticó la política de "abrazos, no balazos". Crédito: Especial

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española del Grupo Parlamentario Popular, criticó en un foro la política de 'abrazos, no balazos' del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al tacharla de ser la responsable de miles de asesinatos en México.

Álvarez de Toledo, representante parlamentaria de derecha, añadió en su participación del pasado 9 de marzo en un evento en el Auditorio Metropolitano de Puebla que hay soluciones para evitar que el crimen avance.

"México, este País formidable, esta Nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante está siendo tomado por el crimen organizado por la complacencia de quienes debieran defenderlo; 'abrazos no balazos', o más bien abrazos a los que dan balazos, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes", acusó.

"Miles de jóvenes mexicanos están muriendo, están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues del hampa, y no es responsabilidad solo de criminales, también lo es y principalmente de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un Gobierno no aprecia o menosprecia la ley, decide acunar amablemente la delincuencia (...) permite a criminales quedar impunes, o pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de instituciones".

Frente a empresarios, y un sector de jóvenes, la también periodista pidió a jóvenes defender la democracia.

"Llaman política de abrazos lo que no es más una mezcla letal de incapacidad y connivencia, y dicen que no hay alternativa, quiero decir que sí la hay, México no está condenado a sufrir más de 30 mil asesinatos al año, a ser el cortijo de los cárteles,a mutar a ser un narcoestado", dijo.

"El crimen organizado sí puede ser derrotado, sólo hacen falta dos cosas: políticos valientes y jóvenes rebeldes, jóvenes revélense frente a violencia y resignación, exijan a sus Gobiernos instituciones limpias y calles seguras, reclamen máxima contundencia con mafias y cárteles, no permitan que nadie por incompetencia o interés destruya la democracia que sus padres con tanto esfuerzo les legaron, les va a dar la vida en ello, sin seguridad no hay libertad ni bienestar, ni prosperidad, ni presente, ni futuro, ni nada".

El discurso fue compartido en redes sociales por algunos representantes de la política en México como el ex Presidente Felipe Calderón y también entre asociaciones civiles.