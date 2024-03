Pide Máynez a Xóchitl y Sheinbaum dejar de hablar de AMLO

Ciudad de México.- Álvarez Máynez señaló que el que lleguen mujeres al poder no garantiza agendas feministas ni defensa al género. Crédito: Tomada de X

Las dos candidatas deben sacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador de sus campañas, demandó Jorge Álvarez Máynez, abanderado presidencial de MC, al advertir que no han parado de mencionarlo a favor o en contra.

"Creo que las campañas no se deben de tratar del Presidente de la República, él ya no es candidato. Sheinbaum insiste en hacerlo candidato porque le conviene, porque piensa que en la medida en que se hable del Presidente, le conviene, a lo mejor tiene razón", expuso.

"Y Xóchitl, no sé por qué insiste en hacerlo candidato, piensa que le conviene. A lo mejor a los ricos que le pagan la campaña les gusta mucho que se la pase hablando todo el día del Presidente, pero no es estratégico. La contienda es entre Claudia Sheinbaum, entre Xóchitl Gálvez y entre Jorge Álvarez Máynez, no del Presidente de la República", agregó.

Durante una rueda de prensa con medios de comunicación en Colima, previo a un encuentro con simpatizantes, indicó que en lo personal, él concuerda con algunas de las propuestas del tabasqueño, pero también disiente con algunas de sus actitudes.

Al pedirle su opinión sobre López Obrador, el candidato opinó que el tabasqueño ha tenido sensibilidad para llevar a la palestra pública temas que, consideró, eran inexplicables como que en el País se tuvieran salarios de 70 pesos, pero consideró que tropezó en su actitud.

"Creo que ha tenido esa sensibilidad social, pero ha tenido también un error en cerrarse, estar atrapado en sus propios discursos, en su propia falta de autocrítica. Quien disiente con él, quien no es parte de la población que está totalmente de acuerdo con él... para él estás con él o estás contra él", consideró.

"Yo creo que eso no, yo creo que México es muchos Méxicos, que hay una diversidad de opiniones, muchas mexicanas y mexicanos que tienen agendas distintas, tienen causas distintas y no están en contra del Presidente y no están en contra de México".

Se lanza contra Gobernadores feministas

Al reunirse con simpatizantes en el Centro de Convenciones Allegra en la capital de Colima, Jorge Álvarez Máynez indicó que el ser político de la 4T no es aval de que se cumpla con el lema "no mentir, no robar y no traicionar".

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano dijo que prueba de ello son los gobernadores de Morena y sus aliados, entre ellos la Mandataria de Colima, Indira Vizcaíno, quien, resaltó, nunca está en su entidad y ha desatendido a los colimenses.

"Lamentablemente, un movimiento que se ha colgado de una sola persona, del Presidente de la República, en los estados no es un movimiento bueno para México. Yo he dicho que en los estados, las gobernadoras, los gobernadores de Morena, lamentablemente, sí roban, sí mienten y sí traicionan al pueblo", remarcó.

"A ellos se les ha hecho fácil dilapidar la esperanza de un País y enterrarla, y la gente lo tiene muy claro. En Campeche, la gente dice 'le agradecemos al Gobierno los programas sociales, los apoyos, pero aquí no vamos a ir con Layda, vamos a ir con Eliceo (Fernández, que busca el Senado)'; en Morelos, los ha defraudado Cuauhtémoc Blanco; en Veracruz los ha defraudado Cuitláhuac García".

Asimismo, señaló que el que lleguen mujeres al poder no garantiza agendas feministas ni defensa al género.

Criticó a los Gobiernos de Colima y Zacatecas, ambos morenistas, por reprimir y aventar gases lacrimógenos contra las manifestantes feministas que salieron el 8 de marzo a marchar contra la violencia de género.

"Que quieren callar con gases lacrimógenos a esa generación de mujeres, que quieren callar a golpes, que quieren apagar el dolor con represión. También se necesita no nada más tu género, sino la agenda que tienes. Si tú dices que representas una causa y no defiendes la lucha de las mujeres, si cuando las violentan, si cuando las persigues no alzas la voz, al contrario, te poner de lado de la represión, no necesariamente estás reivindicando esa causa", dijo.

"Lamento mucho que no solo a la Gobernadora (de Colima), sino mis compañeras candidatas pues prácticamente en estos temas callen. Lo vimos en la Ciudad con Claudia Sheinbaum, fueron las peores represiones durante su mandato y además no se ha hecho ningún programa para que las mujeres estudien y accedan a mejores condiciones de empleo, no se ha protegido los derechos (...) reformar el transporte público".

Entre los simpatizantes del movimiento naranja se oyeron críticas por la ausencia de Indira Vizcaíno en la entidad.

"¡Que vaya sin 'v' de vuelta!", se oyó gritar.