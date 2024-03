Cesan a mando de Colima por uso de gas lacrimógeno en 8M

Ciudad de México.- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, destituyó al subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, José Manuel Zataraín Lizárraga, por la decisión de rociar con gas lacrimógeno a manifestantes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

La mandataria estatal morenista se pronunció sobre un hecho que se viralizó en videos en redes sociales, donde se observa que desde el Palacio de Gobierno se aventó gas lacrimógeno a manifestantes y afectó a niños y niñas que asistieron a la movilización del 8M.

Vizcaíno aclaró que su instrucción para la seguridad de ayer era que se protegiera en todo momento a los asistentes, y el uso de este gas o cualquier elemento disuasorio sólo iba a ser justificable para cuidar la integridad física de las propias manifestantes o de cualquier persona en caso de que hubiera quienes la estuvieran poniendo en riesgo.

"He leído con atención la mayoría de sus comentarios en redes sociales, y comparto su enojo, indignación y sorpresa, tienen toda la razón; yo fui la primera sorprendida; en mis convicciones en favor de las mujeres no hay medias tintas, se está o no se está, y aquí estamos con las mujeres.

"He revisado minuciosamente los videos y todos los elementos disponibles de lo sucedido ayer por la noche en el exterior de Palacio de Gobierno y no he encontrado ninguna evidencia de que se justificara el uso del gas lacrimógeno", expuso en sus cuentas oficiales.

Con base en ello, justificó el despido del funcionario a cargo de la seguridad de la movilización violeta.

"Concluyo dos cosas: uno, que en mi Gobierno solo caben personas que compartan mis profundas convicciones y valores; y, dos, que tengan también la capacidad y sensibilidad para acatar una orden precisa.

"Por esto he decidido de manera inmediata separar de su cargo al subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, que fue quien tomó las decisiones equivocadas", apuntó.

La gobernadora colimense afirmó que ponderó la seguridad de las mujeres sobre la infraestructura pública.

"El objetivo de proteger al patrimonio público, de ninguna manera puede estar por encima del cuidado a las mujeres asistentes. Con hechos he dejado claro que estoy convencida que no hay edificio o monumento histórico que valga más que la integridad de las mujeres y el ejercicio pleno de nuestros derechos", señaló.

"La lucha contra el patriarcado y sus métodos opresores no se puede detener y requiere de los esfuerzos de todas".